C’est au tour de notre adjointe au contenu numérique, Alex Gonthier, d’essayer une séance Acte x ELLE.

1. Quelle place prend le mouvement dans ta vie?

Le mouvement a toujours occupé une grande place dans ma vie. À travers les différents sports d’équipe ou individuels que j’ai pratiqués dans le passé et via certains que je pratique encore au quotidien, il fait partie intrigante de mes habitudes de vie. L’entraînement m’aide entre autres à canaliser mon énergie et à me concentrer davantage. Après l’effort ou le mouvement, je ressens instantanément les bienfaits dans mon corps et ma tête.

2. Est-ce que ton rapport au mouvement évolue ou change avec les années?

Tout comme mon style de vie et mes obligations, mon rapport au mouvement change constamment. Plus jeune, je pratiquais certains sports de compétitions — le ski alpin et le vélo de route entre autres —, le mouvement et l’entraînement occupaient donc une place importante dans mon quotidien. Au fil des ans, mes habitudes et mes intérêts se sont transformés et ont évolués vers des activités récréatives moins engageantes. Je reste toutefois très active et m’adonne régulièrement au ski de randonnée, au vélo, au yoga ou encore à l’entraînement physique. Le mouvement reste pour moi un essentiel au quotidien. Je trouve que l’équilibre, la bienveillance envers soi-même et le respect de ses limites sont des aspects cruciaux à garder en tête dans toute pratique sportive.

3. Qu’as-tu apprécié de la séance que tu as essayée?

J’ai trouvé la séance de cardio flow corps entier complète, rapide et adaptée à mes besoins. Selon moi, c’est une classe idéale à faire le matin avant le boulot ou encore sur l’heure du lunch pour se dégourdir un brin! Les explications sont claires, le rythme est bon et la durée est idéale pour une classe en ligne. Je trouve également que pour les gens souhaitant se remettre au sport tranquillement, sans commencer trop intensivement, il s’agit d’une bonne alternative. Il suffit d’un tapis de sol et c’est parti!

