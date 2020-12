La période des fêtes portait bien son nom quand j’étais enfant. C’était joyeux, avec les nombreux cousins venus de loin juste pour jouer avec nous dehors en habit de neige, les longues journées en pyjama, les plateaux de biscuits qui circulaient entre les sofas du matin au soir. Depuis mon entrée chez les grands, c’est encore beau, les lumières et les flocons, mais c’est aussi une parenthèse qui marque la fin d’une longue course de 12 mois, une course souvent stressante, parfois crevante. On commence le congé des fêtes en étant épuisées et on en ressort rarement ragaillardies. Sous le manteau de décembre et de janvier se cache la pression d’être présentes, de plaire, de garder le rythme des célébrations, tout en conservant une routine salutaire.