Dans cette nouvelle série d’articles présentée par Activia, on s’intéresse à la santé digestive tout en explorant l’activité physique, la nutrition et la pleine conscience, trois piliers visant à nous aider à nous sentir bien à toute heure du jour. Deuxième partie: la nutrition.

Ce qu’on sait, c’est que notre alimentation peut influencer notre état général. Dans cette série créée en collaboration avec Activia, j’ai révisé mes notions sur les probiotiques et exploré de nouvelles manières d’intégrer dans notre alimentation ces bonnes bactéries pouvant aider notre système digestif à conserver son équilibre.

Les probiotiques sont des bactéries vivantes et bénéfiques contribuant à la santé de notre flore intestinale, soit l’ensemble des bactéries formant un écosystème complexe dans notre intestin et ayant des rôles clés à jouer dans notre santé. Protéger le tube digestif de substances étrangères néfastes et soutenir la digestion en appuyant la transformation des aliments en vitamines, en enzymes et autres font partie des missions confiées à ces bactéries. Importantes, tout de même.

En déséquilibre, le système digestif peut causer de l’inconfort. Voyager à l’étranger, vivre avec l’anxiété ou changer son alimentation peuvent être à l’origine de ce symptôme. Quand il survient, il peut être bénéfique d’observer ses habitudes alimentaires et de faire quelques ajustements. Ce qui peut faire une différence? S’assurer de boire suffisamment de liquides (de l’eau, de la tisane) et intégrer des probiotiques dans ses repas.

Les yogourts Activia contiennent des probiotiques qui peuvent aider à réduire les inconforts digestifs mineurs à soutenir les malaises intestinaux lorsque ingérés deux fois par jour, sur une période de 14 jours[i]. Les effets positifs dépendent bien sûr de l’organisme de chacune, mais dans l’optique d’augmenter et de varier sa consommation de probiotiques, voici deux idées:

1) Créer une association entre les fruits et les probiotiques et les consommer souvent ensemble. Les fibres contenues dans les framboises, les bananes et les mangues, par exemple, nourrissent les bonnes bactéries de la flore intestinale;

2) Préparer une trempette toute simple à base de yogourt aux probiotiques, d’huile d’olive, de citron et d’herbes fraîches et multiplier ses usages (sauce pour poisson grillé, vinaigrette à salade, trempette à crudités…).

Les bases sont revues, les rappels sont faits: la simplicité, la bonne gestion du stress et une alimentation prêtant main-forte au travail du système digestif peuvent aider à tout mettre en place pour avoir une bonne santé intestinale et éprouver une douce sensation de bien-être.

[i] Consommer 2 ActiviaMD (2 x 100 g) par jour pendant 2 semaines peut aider à réduire la fréquence des problèmes digestifs mineurs tels que ballonnements, gaz, inconforts et gargouillis dans le cadre d’une alimentation équilibrée et d’un mode de vie sain.