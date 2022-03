Quand on cultive socialement un tabou et qu’on associe une expérience à la honte, il est difficile d’éveiller l’attention et la curiosité sur le sujet. La science sportive le confirme: de 2014 à 2020, seulement 6 % des études se sont intéressées exclusivement aux femmes et à leur cycle menstruel. Pourquoi? On entend souvent dire que c’est parce que leur système hormonal est trop complexe pour être proprement étudié. Pourtant, ce système, mené par des vagues d’estrogènes et de progestérone, influence les besoins des femmes en matière de nutrition, d’hydratation, d’activité et de repos. En écartant le cycle menstruel de l’équation, au travail comme à l’entraînement, on invite les femmes à nager à contre-courant, mais en comptant qu’elles obtiendront les mêmes résultats que tous ceux qui nagent le vent dans le dos.

Heureusement, grâce à une poignée de femmes scientifiques, dont Kelly McNulty, doctorante à l’Université de Northumbria, à Newcastle, au Royaume-Uni, et fondatrice du site Period of the Period, un organisme qui a pour mission de changer le discours sur la santé et de la perfomance sportive au féminin, la santé hormonale fait l’objet de plus en plus de recherches. Entretien avec une experte déterminée à parler autrement de la santé des femmes.