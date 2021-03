Les temps durs sont éphémères, mais les personnes résilientes sont là pour rester. C’est avec cette attitude de combattante que j’ai toujours accueilli la neige. D’abord dans la résistance – ou dans la fuite vers des terres plus chaudes! –, puis dans la volonté d’accroître mon endurance physique et ma force mentale, hiver après hiver, dents serrées et manches de col roulé retroussées. J’aborde 2021 autrement. Chers héliophiles, chers snowbirds, voici quatre pistes pour apprivoiser petit à petit le froid québécois.

Reconnaître sa nature

Il y a quelque chose de réconfortant dans l’idée d’accepter sans culpabilité l’entièreté de son être. Se donner la permission d’assumer son hostilité envers l’hiver et se libérer de la pression de participer à ses célébrations allège le fardeau et permet d’ouvrir une nouvelle perspective. Non, il n’est pas nécessaire d’investir dans un équipement de ski alpin et de pourchasser la poudreuse pour s’accoutumer à février.