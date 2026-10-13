Il y a un an, si vous m’aviez proposé de partir à l’étranger pour passer une batterie de tests médicaux, j’aurais probablement ri. Moi, ça? Ce sont des choses réservées aux célébrités et aux biohackers de la Silicon Valley, aurais-je répondu.

Puis, en octobre 2025, le Québec a adopté le projet de loi n° 2. Cette loi controversée, qui mettait de l’avant un nouveau modèle de rémunération pour les médecins de la province, a immédiatement suscité une polémique. Des médecins ont commencé à prendre leur retraite de façon anticipée, d’autres ont quitté leur cabinet, voire envisagé de transférer leur pratique ailleurs au pays. Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, les a même publiquement invités à venir s’installer dans sa province. À peu près au même moment, la docteure qui me suivait depuis mon adolescence m’a annoncé qu’elle partait à la retraite plus tôt que prévu.