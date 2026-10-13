Santé et forme
Ce complexe hôtelier à la fine pointe allie vacances au soleil et soins médicaux
Au Sha Wellness, à Cancún, au Mexique, le tourisme de bien-être se refait une santé. Incursion dans un chic complexe hôtelier, où les soins médicaux côtoient le sable blanc et les cocotiers.
par : JOANNA FOX Adapté par ELISABETH MASSICOLLI- 13 oct. 2026
GRACIEUSETÉ DE SHA WELLNESS
Il y a un an, si vous m’aviez proposé de partir à l’étranger pour passer une batterie de tests médicaux, j’aurais probablement ri. Moi, ça? Ce sont des choses réservées aux célébrités et aux biohackers de la Silicon Valley, aurais-je répondu.
Puis, en octobre 2025, le Québec a adopté le projet de loi n° 2. Cette loi controversée, qui mettait de l’avant un nouveau modèle de rémunération pour les médecins de la province, a immédiatement suscité une polémique. Des médecins ont commencé à prendre leur retraite de façon anticipée, d’autres ont quitté leur cabinet, voire envisagé de transférer leur pratique ailleurs au pays. Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, les a même publiquement invités à venir s’installer dans sa province. À peu près au même moment, la docteure qui me suivait depuis mon adolescence m’a annoncé qu’elle partait à la retraite plus tôt que prévu.
Le gouvernement a fini par assouplir sa position, mais le mal était fait. Pour ma part, je venais de comprendre que j’allais peut-être devoir affronter ma quarantaine et les défis qui viennent avec, comme le dépistage du cancer, les changements hormonaux et les soins préventifs, sans médecin de famille. Tout d’un coup, l’idée d’aller faire le point sur ma santé à l’étranger ne me paraissait plus si farfelue.
Je ne suis pas la seule à avoir eu ce raisonnement. Selon le Global Wellness Institute, le tourisme de bien-être a généré 1,2 milliard de dollars à l’échelle mondiale en 2024. Et il continue de croître. Devant les longs délais d’attente du système de santé publique et les options onéreuses du privé, de plus en plus de voyageurs, influencés par l’obsession collective pour la longévité, l’optimisation physique et les soins antiâge, troquent les voyages épicuriens contre des retraites de santé et bien-être.
Dans des lieux comme le Sha Wellness, qui allie complexe hôtelier de luxe, cabinet médical et centre de bien-être, les soins de santé deviennent, en quelque sorte, des vacances. Curieuse de découvrir ce concept hybride, j’ai bouclé ma valise et mis le cap sur Cancún, au Mexique, où a ouvert le plus récent établissement de cette chaîne.
L’idée est née à la suite d’un problème de santé du fondateur de Sha Wellness, Alfredo Bataller Parietti. Après avoir reçu un diagnostic de cancer du côlon, il a suivi un protocole de traitement faisant appel à la médecine classique, à la nutrition et aux thérapies naturelles, et c’est à cette approche qu’il a attribué son rétablissement. Son expérience a servi de fondement à Sha, dont la philosophie unit la médecine traditionnelle et les pratiques holistiques, tout en mettant l’accent sur la prévention et l’éducation. L’établissement d’origine, situé sur la Costa Blanca, en Espagne, est devenu une destination prisée par des touristes affluant des quatre coins du monde. Un autre complexe a donc été construit au Mexique et un troisième devrait ouvrir ses portes aux Émirats arabes unis en 2027.
leurs priorités et de leurs objectifs: soulagement du stress, optimisation des performances physiques et mentales, rééquilibrage métabolique, vieillissement en bonne santé, etc. Comme un menu à la carte, chaque programme peut être encore plus personnalisé afin de cibler une série de préoccupations, notamment la qualité du sommeil et la santé intestinale, la cigarette, la santé féminine, le bien-être sexuel et même les soins dentaires.
J’ai choisi une des formules d’entrée de gamme, Rebalance & Energize, un programme holistique conçu pour réduire le stress, rétablir l’équilibre et améliorer le bien-être général. Ça me semblait être un bon point de départ.
Scan corporel en 3DGRACIEUSETÉ DE SHA WELLNESS
Avant mon séjour, j’avais rempli une série de questionnaires en lien avec ma santé et j’avais téléchargé toutes les informations médicales dont j’avais besoin sur l’application de Sha, simple à utiliser, pour gérer son programme. Plus on donne d’informations, plus l’expérience est personnalisée, et tout est clair et bien organisé.
Au cœur de ce que propose le complexe se trouve la méthode Sha, une approche multidisciplinaire offerte par une équipe de spécialistes en santé, qui combine médecine préventive, nutrition, thérapies naturelles, performance physique et bien-être émotionnel. L’objectif n’est pas seulement de détecter d’éventuels problèmes de santé chez les clients, mais aussi de leur fournir une feuille de route qui les aidera à amorcer (et à maintenir) des changements significatifs et bénéfiques une fois rentrés chez eux.
L’établissement, qui ressemble à un long navire blanc, est perché sur la côte caribéenne. Situé à environ 30 minutes de l’aéroport international de Cancún et loin de l’agitation de la zone hôtelière de la ville, il est à l’abri de toute distraction. Les chambres sont spacieuses, élégantes, dotées de balcons avec vue sur l’océan et de tout ce qu’on attend d’un hôtel de luxe, à l’exception d’une seule chose: du café! Conformément à la philosophie de Sha, la caféine est strictement limitée. La clientèle est encouragée à commencer la journée en consommant un shot de jus accompagné d’un bol de soupe au miso, avant de boire du café – qui n’est fourni que sur demande. De quoi faire réfléchir ceux qui carburent à ce remontant.
Peu après mon arrivée, j’ai passé un bilan de santé complet, soit une analyse de ma composition corporelle, un scan corporel en 3D, des tests cognitifs, un dépistage cardiovasculaire et un examen du système nerveux. Les résultats ont ensuite été examinés par un médecin, qui s’est basé sur ces données pour affiner mon programme de soins de la semaine.
Ici, la nourriture est considérée comme une thérapie en soi. Sans être restrictif, mon plan alimentaire reposait sur des aliments anti-inflammatoires et détoxifiants (d’où le miso du matin). Durant une semaine, je n’ai pas consommé de produits laitiers, de gluten, de sucre raffiné et d’œufs, mais les plats, inspirés d’un savant mélange d’influences macrobiotiques et méditerranéennes et cuisinés avec des ingrédients frais, étaient délicieux et rassasiants. Je me suis fait plus d’une fois la réflexion que j’adorerais manger de cette façon au quotidien.
Le Sha est reconnu pour son programme nutritionnel d’exceptionGRACIEUSETÉ DE SHA WELLNESS
Entre deux rendez-vous, je me dirigeais vers le circuit d’hydrothérapie, une séquence réparatrice de bassins thermaux, de saunas infrarouges, de hammams et de bains froids on ne peut plus bénéfique. C’est l’un des points forts de l’établissement selon moi.
J’avais réellement l’impression d’être en vacances, même sans vivre ce qu’on associe habituellement aux complexes hôteliers typiques. En effet, ici, la consomma- tion d’alcool est déconseillée, les portions de nourriture sont soigneusement calibrées et le goûter de l’après-midi est un moment inscrit à l’horaire. Les clients se déplacent en peignoir blanc et en tongs et suivent tranquillement leur programme personnalisé dans une ambiance sereine, un peu comme dans un spa.
Parfois, l’expérience est intense. Pendant le séjour, on est au centre de l’attention. Des spécialistes, qui évaluent nos habitudes, notre routine, nos biomarqueurs et nos points faibles, nous font sans cesse des propositions sur ce qu’il faudrait commencer à faire, ou cesser de faire, ou ce qu’il faudrait augmenter ou revoir. Bien qu’enrichissantes, ces recommandations peuvent être bouleversantes et susciter de vives émotions
Le circuit d’hydrothérapie : un point fortGRACIEUSETÉ DE SHA WELLNESS
Et c’est le but! Rien n’est instantané; un changement profond exige de l’engagement et du travail de notre part. Un séjour au Sha n’est que le début…
À la fin de mes « vacances », j’en savais plus sur ma santé que j’aurais pu l’imaginer et je me suis sentie bien plus décontractée, calme, lucide et reposée que lorsque je suis arrivée. Sha est indéniablement une expérience de luxe, mais elle est aussi le reflet d’une évolution dans la façon de voyager. De plus en plus, l’objectif n’est pas l’évasion, mais bien l’optimisation.
Et les clients de Sha semblent pleinement adhérer à ce concept – du moins, la majorité d’entre eux. Lors de ma dernière soirée, un monsieur d’un certain âge s’est approché de ma table pendant que je terminais mon repas. « On est quelques-uns à vouloir s’échapper d’ici tout à l’heure pour aller boire des margaritas, m’a-t-il dit avec un sourire complice… Viens-tu avec nous? »
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