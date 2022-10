Mais ne pas subir une reconstruction mammaire après une mastectomie, ce n’est pas toujours un choix. Le Dr Schwarz, qui a pratiqué la chirurgie reconstructrice dans le secteur public, estime qu’il y a également un manque d’accès réel dans ce secteur, particulièrement depuis la pandémie. La Clinique K est d’ailleurs l’une des rares cliniques privées à offrir la reconstruction mammaire: «la rapidité d’accès est probablement le premier avantage qu’il y a à choisir une clinique privée. L’équipe y est aussi plus nombreuse, et la patiente bénéficie donc de plus de soutien pour vraiment l’aider à travers le processus.»

Pour plus d’informations, ou pour prendre rendez-vous avec le Dr Karl Schwarz, on visite le site de la Clinique K.