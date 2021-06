Magasiner un vélo peut rapidement devenir un casse-tête : quel modèle pour quel besoin, qu’en est-il de la qualité, des prix etc. Avant de partir pédaler sur les plus belles pistes du Québec on fait le point avec cette pro du vélo.

Les catégories

D’emblée, il faut savoir ce qu’on veut faire avec notre vélo et combien est-on prêt à investir. Tour d’horizon des modèles des différents modèles de vélos.

Le vélo de promenade

Connu de tous, le vélo de promenade est sans doute le plus populaire et le plus pratiqué. Comme son nom l’identique, il sert notamment à faire de longues promenades, sur des chemins conçus à cet effet. Il est idéal pour le confort et les distances plus ou moins longues. « À titre général, les vélos de promenade sont conçus et axés sur le plaisir et les balades du samedi matin! (Rires) Il convient à tous et se distingue par son guidon droit et ses pneus moyennement larges. »

Le vélo de route

Lorsqu’on cherche la performance, on se tourne vers le vélo de type route. « On parle d’un vélo à pneus assez minces — 25 mm à 30 mm — au guidon courbé, conçu spécialement pour la route. Idéal pour rouler en groupe ou en peloton. » À même cette catégorie se greffent plusieurs types de modèles : endurance, performance, cyclo-cross, contre-la-montre, triathlon; bref les choix sont multiples.

Le vélo de gravel

Les vélos dits de type gravel quant à eux sont faits pour rouler sur des routes de gravier, de poussière de pierre ou des terrains légèrement accidentés. À titre général, ces vélos seront également agrémentés d’un guidon courbé. La fourche en avant et le triangle arrière seront construits légèrement plus grands pour accueillir des pneus plus larges que sur un vélo de route traditionnel. « Il s’agit ici d’un bel entre-deux du vélo de route et de montagne. Il permet d’aller chercher le sentiment de vitesse recherché du vélo de route, mais également de se retrouver en nature ou en forêt; ce qu’on retrouve davantage avec le vélo de montagne. » Également très apprécié des cyclistes en début de saison, il permet une stabilité supplémentaire au vélo de route. « Les pneus plus larges nous assurent de ne pas glisser. »

Le vélo de montagne

Quant au vélo de montagne — un sport de plus en plus populaire —, une grande sélection s’offre à nous : cross country, trail, enduro, downhill, électrique, etc. Pratiqué en sentier et en montagne, les vélos de montagne s’adressent davantage aux personnes à la recherche de sensations fortes. Il sera muni d’un guidon droit et d’une suspension (simple ou double) pour amortir les chocs et les obstacles. Il s’agit d’un sport apprécié tant pour les montées en sentiers que pour les descentes. C’est une discipline très physique et qui demande un bon cardio.