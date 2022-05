Pionnière dans le secteur de la beauté, la compagnie Lise Watier Cosmétiques voit le jour en 1972, poussée par le rêve d’une femme audacieuse. À l’époque, sa fondatrice, Lise Watier, souhaite créer une ligne de maquillage qui traduirait parfaitement sa vision: permettre à toutes les femmes de se sentir encore plus belles, confiantes et autonomes grâce à des produits experts, capables de magnifier ce qui les rend uniques. Un demi-siècle plus tard, cette idée a fait son chemin et l’entreprise, fièrement québécoise, est aujourd’hui un fleuron de l’industrie des soins et des cosmétiques.

Pour célébrer son 50e anniversaire, la griffe – désormais connue uniquement sous le nom de famille iconique de sa fondatrice – dévoile ce printemps une nouvelle identité de marque, avec un nouveau logo et une signature officielle, La beauté d’être, rendant hommage à son histoire tout en étant tournée vers l’avenir. C’est d’ailleurs la force de Watier: un héritage de beauté riche et prestigieux, qui continue de vivre à travers chaque femme osant tracer sa voie et embrasser sa singularité.