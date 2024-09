Avis à tous les fans de beauté. Préparez vos paniers, car à partir de ce mois-ci, il y aura un seul endroit où acheter Victoria Beckham Beauty au Canada : la boutique de beauté locale Rennaï.

C’est exact, la marque éponyme de Beckham sera disponible exclusivement au magasin phare de Montréal à partir du 5 septembre. La designer britannique a lancé cette ligne de produits propres en 2019, qui est rapidement devenue populaire pour ses crayons à lèvres et pour les yeux, le rouge à lèvres Posh, les soins de la peau développés avec Augustinus Bader, et bien plus encore. Les Canadiens pouvaient auparavant acheter la marque sur son site web, mais ce sera la première fois qu’elle sera disponible localement et en personne via un partenaire de vente au détail. Les experts de Victoria Beckham Beauty seront également présents en magasin à ses comptoirs, permettant aux clients de bénéficier de conseils et d’expérimenter les produits directement.