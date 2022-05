V*GAM: le retour à l’essentiel

L’idée d’une routine de beauté minimaliste nous plaît sur tous les plans, que ce soit pour l’économie de temps (et d’argent!), le look épuré de notre comptoir de salle de bain ou la réduction de notre empreinte écologique. Ce qui nous embête, cependant, c’est l’idée de priver notre peau d’un élément indispensable à sa santé. «À la base, la peau est un organe qui assure la même fonction de protection chez tous les êtres humains, explique Mireille Vega, docteure en biotechnologie et fondatrice de V*GAM. Son état varie cependant d’une personne à l’autre, parce qu’elle subit les effets de nos habitudes de vie et de notre environnement. Mais ses besoins fondamentaux restent les mêmes.» Les facteurs agressants, comme le froid hivernal, les rayons UV, le nettoyage excessif et le manque de sommeil, menacent de la dépouiller des composés essentiels à son fonctionnement. Un bon exemple de ces composés est l’acide hyaluronique, une molécule fabriquée par la peau pour retenir l’humidité et nourrir les «bonnes» bactéries à sa surface. Mais si la barrière cutanée est affaiblie, l’humidité s’en échappe et compromet l’hydratation de la peau. En ce sens, V*GAM propose une approche à la fois maximaliste et minimaliste, axée sur la santé globale de la peau. On s’explique: tout le nécessaire est réuni en un nettoyant, un sérum et une crème pour combler l’ensemble des besoins de la peau dans une routine aussi simple que possible. «Ces produits contiennent les ingrédients essentiels à l’épiderme, et rien d’autre, affirme Mireille Vega. Ils conviennent donc à tout le monde… mais à des doses différentes, selon l’individu, le moment de l’année et l’endroit du monde où il se trouve. Les peaux sèches, en manque de lipides, appliqueront plus de notre crème, qui contient exclusivement des émollients, et les peaux déshydratées appliqueront plus de notre sérum, qui contient des composés humectants et des sels minéraux.»

En plus de n’utiliser que trois produits de beauté à longueur d’année, nous limitons aussi notre impact sur l’environnement, parce que V*GAM fabrique ses produits au Canada et s’approvisionne principalement auprès de fournisseurs locaux. Tous les tubes sont faits en aluminium, pouvant se recycler à l’infini, les bouteilles sont fabriquées en verre réutilisable et recyclable, et l’emballage, bien que réduit au strict minimum, est fait de matières compostables. «Notre vision est de procurer une routine de soins simplifiée et équilibrée, autant pour la santé de la peau que la santé de notre planète, parce que les deux sont inextricablement liées», dit Mireille Vega.