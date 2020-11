LES YEUX

«Pour un look impeccable même lorsqu’on porte un masque pendant nos déplacements, on concentre tous nos efforts sur les yeux. Pour les accentuer, on dessine un œil charbonneux revisité sur la paupière supérieure: on commence par étaler ce fard en huile au fini lustré sur la paupière mobile, puis on y superpose des paillettes liquides (un must pour ouvrir le regard). Si on veut créer encore plus de profondeur, on ajoute un trait de ce ligneur noir longue tenue, et on termine avec deux couches de ce mascara noir volumisant pour intensifier l’effet.»

FARD À PAUPIÈRES LIQUIDE PAILLETÉ STARDUST (MOONLIGHT/TWINKLE STAR), de Lise Watier (28 $). Formule végane, les paillettes sont 100% sans plastique.

LIGNEUR GRAPHIQUE GRAPHIK INK de Clarins (32 $)

OMBRE À PAUPIÈRES INFUSÉE À L’HUILE COLORQUEEN (16 DETERMINATION), de L’Oréal Paris (11 $)

MASCARA HYPNÔSE (NOIR HYPNOTIQUE), de Lancôme (36 $)