Ces messages me renvoient aux premiers instants d’après mon coming out. Avant, le simple fait de parer mon visage d’une touche de rouge à lèvres et de fard à joues me remplissait d’euphorie. Le maquillage était une célébration, un exutoire. Mes sorties au karaoké devenaient un évènement, voire une thérapie. Puis, tout d’un coup, il était devenu impensable pour moi d’aller au travail, à l’épicerie ou même chez une amie proche sans être maquillée.

Pour une femme trans, se maquiller pour la première fois est franchement intimidant. En tant qu’adulte, je n’avais pas droit à la clémence qu’on accorde à une préado qui explore l’univers des fards et des pinceaux, sans avoir besoin d’obtenir un résultat parfait. Plus jeune, bien cachée dans mon placard, je n’ai pas pu compter sur ma mère pour me guider et me conseiller. Et sur Internet, les tutoriels peuvent parfois être intimidants, surtout lorsqu’on y présente une vingtaine de produits à utiliser.

Heureusement, plusieurs amies étaient là pour m’aider à choisir les cosmétiques qui me convenaient et me montrer quelques trucs et astuces. Avec le temps, j’ai développé une routine simple qui me fait du bien: fond de teint, fard à joues, fard à paupières, crayon pour les yeux, rouge à lèvres. Parfois, j’ajoute du mascara. Je m’en tire généralement en moins de 15 minutes.