Jusqu’à il y a trois ans, trouver des nuances de fards qui correspondent vraiment à ma peau a toujours été un casse-tête! Il y avait très peu de choix pour les peaux noires. Et la plupart des fonds de teint que j’essayais donnaient des reflets grisâtres à ma peau. Heureusement, j’ai fini par trouver le bon!» raconte Alexandra Mathieu, une ingénieure à la carnation d’ébène rappelant celle de la top Anok Yai. Même son de cloche pour Kim Young, une étudiante d’origine chinoise qui se réjouit de pouvoir enfin dénicher des produits de maquillage ni trop roses ni trop jaunes, même dans les pharmacies. «C’est tellement plus facile! J’applaudis aussi la représentation accrue de mon groupe ethnique dans les pubs de maquillage. Il était temps!» Ce phénomène n’est pas étranger à l’effet Fenty, consécutif à la création de Fenty Beauty by Rihanna, la gamme de maquillage de la star internationale. Dès son lancement en 2017, sa marque, qui proposait alors 40 nuances de fonds de teint, a connu un succès planétaire. Qui plus est, les plus foncées d’entre elles se sont envolées dès leur sortie – du jamais vu! Ce qui a poussé d’autres marques internationales, nichées ou locales, à élargir, voire à créer des collections répondant aux nouvelles exigences de diversité et d’inclusion. Si le concept semble nouveau, il a ses précurseurs. Des maisons telles Estée Lauder et L’Oréal Paris promeuvent activement la diversité tant dans leurs produits que dans leurs campagnes publicitaires depuis les années 2000. Et avant, il y a eu Iman, la supermodèle somalo-américaine, qui dès 1994 a créé Iman Cosmetics pour répondre aux besoins de «toutes les femmes de couleur». Et plus près de nous, M·A·C Cosmetics voyait le jour en 1984 à Toronto et bousculait les codes avec son époustouflant éventail de couleurs et sa vision inclusive de la beauté. Depuis, la marque n’a jamais cessé de faire l’éloge de la différence grâce à des collaborations avec, entre autres, RuPaul, Iris Apfel, Patrick Starrr, Daphne Guinness et… une certaine Rihanna. Elle qui en 2018 affirmait au magazine Times: «L’inclusion n’est pas une mode, c’est la façon dont je vois le monde. C’est plus que de simplement ajouter des nuances de fards à une collection, c’est tenir compte de la réalité de plein de gens partout dans le monde.»

En quête du teint parfait

Concrètement, le sentiment d’inclusion passe par le plaisir de se composer une trousse de maquillage qui nous va à la perfection. Le point de départ? «C’est le fond de teint. Le trouver, c’est comme trouver son parfum!» estime Stéphane Côté, artiste-maquilleur sénior national pour M·A·C Cosmetics.

Le secret repose sur le ton de la peau (clair, moyen ou foncé) et le sous-ton (chaud, neutre ou froid) qui transparaît sous la surface. Pour déterminer ce dernier, on observe les veines du poignet à la lumière du jour. «Si elles sont bleues, le sous-ton est froid; vertes, il est chaud, et si elles sont entre le bleu et le vert, le sous-ton est neutre», précise l’expert. En cas de doute, on peut aussi observer le contraste entre l’épiderme et une feuille blanche qu’on pose près du visage. Si la carnation semble jaune, alors, le sous-ton est chaud; si elle semble rose, il est froid. Entre les deux, il est neutre. Ces caractéristiques nous guideront au moment d’écumer les étalages des magasins ou des pharmacies – où, faut-il le préciser, le choix est nettement plus vaste qu’avant.

3, 2, 1, test!

Le meilleur moyen de tester des fonds de teint consiste à en appliquer quelques-uns le long de la mâchoire. «Comme ça, on s’assure que la teinte convient au visage et au cou. On le fait de préférence à la lumière du jour et on laisse sécher le produit 30 secondes, le temps qu’il se révèle», précise Stéphane Côté. Surtout, on évite de le tester sur le dos de la main, souvent plus pâle que le visage, surtout chez les peaux foncées. Une fois qu’on a détecté la nuance qui ne laisse aucune démarcation sur notre peau, on cherche la formule qui correspond à notre sous-ton.» La recherche est plus facile maintenant parce que de plus en plus de marques ajoutent les lettres C ou W (pour chaud ou warm), N (pour neutre ou neutral) et F ou C (pour froid ou cold) aux numéros ou aux noms de leurs fonds de teint, ou encore elles les classent par familles de tons. Pensons aux marques Estée Lauder, L’Oréal Paris, Laura Mercier, M·A·C Cosmetics, V Kosmetik, Urban Decay, Lancôme, Bobbi Brown ou encore Clinique, CoverGirl ou Dior. On est enfin prête à choisir le fini et la couvrance du fond de teint parfait pour nous? Il ne reste qu’à opter pour une version mate ou veloutée si on souhaite un rendu lisse et irréprochable, ou une version lumineuse, qui apportera de la fraîcheur et de l’éclat. «Pour évaluer la couvrance, on teste le produit sur les jointures de la main, souvent plus roses ou plus foncées que le visage. Selon l’effet souhaité, on optera pour un produit plus fluide ou plus crémeux, ajoute l’expert de M·A·C Cosmetics. Un truc: on peut aussi ajouter quelques gouttes de crème hydratante à son fond de teint pour en moduler la couvrance, et ainsi augmenter sa polyvalence toute l’année.» Un dernier détail à ne pas négliger, selon Priscilla Ono, artiste-maquilleuse internationale pour Fenty Beauty? «On choisit une formule qui convient à notre type de peau: hydratante si elle est sèche ou assoiffée, matifiante si elle est grasse ou luisante.»