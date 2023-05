Depuis ses débuts sur la scène du Off-Broadway le jeune homme enchaîne les performances riches et variées sous la direction des plus grands réalisateurs; sa prestation dans le film Call Me By Your Name réalisé par Luca Guadagnino lui a même valu une nomination aux Oscars. Cette année, il reprendra son rôle dans le très attendu Dune: Part Two, réalisé par Denis Villeneuve et incarnera Willy Wonka dans Wonka, la préquelle du roman de Roald Dahl.

Ce nouveau rôle marque le début de sa collaboration avec CHANEL ainsi que sa première expérience en tant qu’ambassadeur officiel d’une marque de beauté et de mode: “… c’est finalement une décision assez similaire à celle d’accepter de jouer dans un film. J’ai la chance de me trouver à un moment de ma carrière où j’ai la possibilité de choisir moi-même des projets qui me font vibrer. “