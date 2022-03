« Enrichie du complexe soyeux Silkscreen innovant, notre nouvelle gamme de bases crée une barrière respirante et soyeuse qui perfectionne la peau en la lissant et en renforçant sa capacité à lutter contre les irritants environnementaux tels que la pollution et la lumière bleue », dit Susy Brown, directrice du marketing et des marques de mise en marché chez Estée Lauder.

Comble du bonheur, la marque a souligné l’arrivée de ces nouvelles bases sur le marché canadien en collaborant avec six talentueuses femmes d’ici. C’est Tanya Kim, Killa Kels, Mademoiselle Jules, Sarain Fox, Yolanda Largie et Lucie Rhéaume Gonzalez qui ont été choisies pour la campagne entourant la nouvelle collection de Smashbox.

Tous les détails concernant les produits sont disponibles sur le site de Smashbox et sur la page Instagram de la marque.

