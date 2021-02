Le 12 février prochain, un tout nouveau Sephora débarquera au Carrefour Angrignon. Ce nouvel emplacement spécialisé en matière de beauté comptera une superficie de 4000 pieds carrés et offrira plusieurs marques vendues en exclusivité chez le géant de la beauté, comme Rare Beauty by Selena Gomez, Briogeo et Fenty Beauty by Rihanna, en plus de marques prisées comme Caudalie et Laneige.

Pour souligner l’ouverture, les clients membres de Beauty Insider qui achètent pour plus de 100$ sur place recevront un sac fourre-tout, jusqu’à épuisement des stocks.