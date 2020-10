View this post on Instagram

Talk about a golden glow 😍✨ Sephora Beauty Advisor @wingitwithneru shows off her radiant Diwali makeup look – complete with flattering mattes and shimmering nudes. Products used: @toofaced Better Than Sex Mascara @fentybeauty Body Lava Body Luminizer @hudabeauty The New Nude Eyeshadow Palette @hourglasscosmetics Ambient Lighting Powder @anastasiabeverlyhills Brow Wiz @narsissist Natural Radiant Longwear Foundation @hudabeauty Diamond Hydrating Lip Balm @fentybeauty Cheeks Out Freestyle Cream Blush Shop link in bio. — Notre conseillère beauté @wingitwithneru s'y connaît en matière d'éclat doré à voir son look Diwali éblouissant réalisé avec des teintes mattes et chatoyantes. Produits utilisés: Mascara Better Than Sex de @toofaced Illuminateur corporel Body Lava de @fentybeauty Palette de fards à paupières The New Nude de @hudabeauty Poudre lumière Ambient de @hourglasscosmetics Crayon à sourcils Brow Wiz de @anastasiabeverlyhills Fond de teint longue tenue Natural Radiant de @narsissist Baume à lèvres hydratant Diamond de @hudabeauty Fard à joues crème Cheeks Out Freestyle de @fentybeauty Lien dans la bio.