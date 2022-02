Depuis 2020, il est possible d’échanger nos points Beauty Insider contre un don de 10 $ (500 points), de 20 $ (1 000 points) ou de 30 $ (1 500 points) qui sera versé à l’organisme de bienfaisance du mois. Cette année, l’entreprise va encore plus loin dans son initiative caritative en s’engageant à verser des dons équivalents à ceux de la clientèle tout au long de l’année, jusqu’à un maximum de 25 000 $ par mois.

Dans le cadre du Mois de l’histoire des noirs, c’est l’organisme Black Business and Professional Association qui est à l’honneur. Sa mission est de faire progresser les communautés noires du Canada en offrant des programmes qui soutiennent l’excellence commerciale et professionnelle, l’enseignement supérieur et le développement économique.

Tout au long du mois, la clientèle de Sephora Canada sera aussi invitée à suivre leur compte Instagram afin de découvrir du contenu spécialement créé en l’honneur du Mois de l’histoire des noirs, ainsi que des marques de maquillage, de soins pour les cheveux, de soins pour la peau et de parfums fondées par des noirs offertes sur le site de Sephora.

Lire aussi:

Grande vente Sephora: les 15 suggestions de notre rédac en chef beauté

Voici ce que 7 pros de la beauté vont acheter à la grande vente printanière de Sephora

TOP ELLE: 10 nouveautés à ne pas manquer chez Sephora Canada