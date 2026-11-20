Hailey Bieber célèbre ses 30 ans cette année, et une telle occasion appelle un lancement spécial de sa propre marque de soins pour la peau, Rhode.
Le lancement de la collection anniversaire annuelle de Rhode a débuté en 2022 avec un Peptide Lip Tint (soin teinté pour les lèvres aux peptides) parfumé au gâteau à la vanille, et est depuis devenu l’un des lancements beauté les plus convoités chaque année. L’ambiance pour 2026 ? « Sportive, polyvalente et prête à bouger. »
Disponible dès le 20 novembre, la collection capsule Birthday Chapter 30 de Rhode regorge de pépites en édition limitée dans un superbe emballage bleu marine. On parle du tout premier blush mat de la marque (!!!) au format Pocket Blush, d’un Peptide Lip Boost inspiré du cola cerise-vanille et de patchs Peptide Eye Prep ornés de petits cœurs. En plus, un nouvel étui à gloss (Snap-On Lip Case), une pochette de transport et d’une veste athlétique.
Joyeux anniversaire, Hailey !