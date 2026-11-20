Hailey Bieber célèbre ses 30 ans cette année, et une telle occasion appelle un lancement spécial de sa propre marque de soins pour la peau, Rhode.

Le lancement de la collection anniversaire annuelle de Rhode a débuté en 2022 avec un Peptide Lip Tint (soin teinté pour les lèvres aux peptides) parfumé au gâteau à la vanille, et est depuis devenu l’un des lancements beauté les plus convoités chaque année. L’ambiance pour 2026 ? « Sportive, polyvalente et prête à bouger. »