Encore aujourd’hui, peu de labels de beauté disposent d’une gamme étendue et véritablement inclusive qui va au-delà du beige classique, mais les choses s’améliorent graduellement. En 2017, l’arrivée dans l’univers de la beauté de Fenty Beauty by Rihanna et de son large spectre de nuances pour le teint a eu une incidence majeure sur le marché, et de grands noms comme Dior, Nars et Cover Girl ont tous élargi l’offre de leur nuancier au cours des cinq dernières années. Comme Riri, la Québécoise Gina Delisme a fondé Nagi Cosmetics pour magnifier la beauté de toutes les femmes de couleur du pays et leur offrir des produits formulés spécialement pour elles. Cette évolution, bien que lente, est autant constatée par les consommateurs que par les pros des palettes et des pinceaux: «J’ai remarqué un changement dans l’industrie en 2013, l’année où NARS a lancé son Correcteur crémeux radieux en 10 teintes. D’ailleurs, celui-ci est maintenant offert en 30 nuances, explique Andrew Ly. Il est primordial pour moi de m’assurer que les clientes qui s’assoient dans mon fauteuil de maquilleur se sentent accueillies, appréciées et célébrées.»