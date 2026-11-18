Ce tourbillon de sirop de cassis, de lait de néroli et d’absolue de fleur d’oranger est à la fois gourmand et sophistiqué. Pour incarner ce nouveau jus, la marque a fait appel à Zendaya (dont le mari, Tom Holland, est d’ailleurs l’égérie de la fragrance Paradigme de la griffe). Entretien avec une mégastar, fidèle à ce qu’elle aime.

Comment as-tu découvert le parfum Paradoxe?

Je l’ai adopté un an avant que Prada me contacte. C’était l’effluve fétiche de quelqu’un de très proche de moi, qui ne cessait de le porter, et j’ai demandé : « Mais qu’est-ce que c’est? » Je l’ai testé lors du gala du Met et je l’ai adoré. J’ai reçu beaucoup de compliments à son sujet. C’est devenu mon parfum signature.

Qu’aimes-tu dans ce parfum?

Pour moi, c’est une odeur qui respire la confiance. Elle se diffuse et persiste sans être entêtante. Parmi les différentes versions que j’ai essayées avant Paradoxe Sweet Chemistry, ma préférée est Paradoxe Intense. Ce sont les notes plus chaudes qui, je pense, m’ont vraiment plu.