Ce tourbillon de sirop de cassis, de lait de néroli et d’absolue de fleur d’oranger est à la fois gourmand et sophistiqué. Pour incarner ce nouveau jus, la marque a fait appel à Zendaya (dont le mari, Tom Holland, est d’ailleurs l’égérie de la fragrance Paradigme de la griffe). Entretien avec une mégastar, fidèle à ce qu’elle aime.
Comment as-tu découvert le parfum Paradoxe?
Je l’ai adopté un an avant que Prada me contacte. C’était l’effluve fétiche de quelqu’un de très proche de moi, qui ne cessait de le porter, et j’ai demandé : « Mais qu’est-ce que c’est? » Je l’ai testé lors du gala du Met et je l’ai adoré. J’ai reçu beaucoup de compliments à son sujet. C’est devenu mon parfum signature.
Qu’aimes-tu dans ce parfum?
Pour moi, c’est une odeur qui respire la confiance. Elle se diffuse et persiste sans être entêtante. Parmi les différentes versions que j’ai essayées avant Paradoxe Sweet Chemistry, ma préférée est Paradoxe Intense. Ce sont les notes plus chaudes qui, je pense, m’ont vraiment plu.
Que ressens-tu en portant Paradoxe? Éveille-t-il des émotions ou des souvenirs particuliers?
Il me rappelle tout ce que j’ai pu accomplir cette dernière année, qui a été vraiment particulière. J’ai pu concrétiser tant de projets qui me tenaient à cœur. Quand je pense à Paradoxe, je repense à cette période marquante de ma carrière, comme par exemple le tournage du troisième Dune.
Attribues-tu des odeurs aux personnages que tu incarnes?
J’ai entendu dire que beaucoup d’acteurs le font. J’adorerais essayer. Le problème, c’est que, lorsque j’aime vraiment quelque chose, j’ai tendance à lui être fidèle. Je finis toujours par porter, faire, boire et manger la même chose. Cette dernière année, j’ai enchaîné les projets en portant Paradoxe, donc ça aurait peut-être été difficile [de changer de parfum]. Mais Rue [son personnage dans la série Euphoria] traverse des épreuves. Je ne pense pas qu’elle sente toujours très bon. Tashi [dans Challengers], par contre, adore sans aucun doute les parfums.
Paradoxe Sweet Chemistry Eau de Parfum with Blackcurrant, Prada (230 $ les 90 ml)