On brise de plus en plus les codes masculins et féminins. En quoi cela influence-t-il votre démarche?

Ce qui m’intéresse dans l’idée de jouer avec les codes, c’est la liberté d’utiliser ce qu’on veut pour créer. J’adore explorer des territoires interdits. Prendre des matières en les sublimant pour aller outre les codes genrés. À mon sens, ce qui distingue les jus traditionnellement féminins et masculins, c’est la texture. Ceux élaborés pour les hommes sont énergiques, secs. Et ceux destinés aux femmes sont plus doux et sensuels – même si la peau des femmes est légèrement plus salée! Aujourd’hui, chacun a le droit de porter ce qu’il veut. Tout est dans la façon de le faire. D’ailleurs, comme l’a affirmé Pierpaolo à propos de Voce Viva: «Qui a dit que c’était un parfum féminin? Tout le monde peut le porter!»