Grande nouvelle pour Rimmel London, qui accueille Adwoa Aboah comme égérie de la marque. Plus qu’un simple visage dans les campagnes publicitaires, la mannequin et activiste britannique, qui a aussi fondé la plateforme en ligne et hors ligne Gurls Talk, en 2015, afin de créer un espace où les jeunes filles et les personnes non binaires peuvent parler en toute liberté de sujets cruciaux comme la santé mentale, la sexualité et l’estime de soi, agira à titre d’activiste internationale pour la marque, en faisant rayonner sa voix et en continuant d’ouvrir des dialogues sur des enjeux sociaux importants. On a eu la chance de s’entretenir avec cette femme inspirante pour parler de son nouveau rôle chez Rimmel, de sa relation avec la beauté et sur ce qui lui fait du bien ces temps-ci.

On connaît bien le principe d’égérie pour une marque, mais vous agirez en tant qu’activiste internationale pour Rimmel. Qu’est-ce que ça signifie exactement?

«On est au début de notre collaboration, mais j’adore mon rôle! Ça sous-entend qu’on vit dans une époque où les égéries peuvent apporter bien plus que leur simple visage à une marque, comme l’importance de porter un message clair et de défendre avec authenticité des choses qui leur tiennent à cœur. Je pense que je pourrai apporter de nouvelles façons de penser et d’agir, entre autres grâce à la communauté qui m’entoure et les initiatives que je prends. Je suis emballée de pouvoir joindre l’univers du mannequinat à mon travail d’activiste, le tout avec une marque qui est à l’écoute de ce que les gens veulent, de ce qu’ils revendiquent, et des changements sociaux qu’on peut observer en ce moment.»