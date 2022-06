Ce parfum est aussi l’occasion pour Armani d’ouvrir un nouveau chapitre, avec une philosophie se basant sur le concept « Rewrite the code« . Dans cette campagne photographiée par Damon Baker, Regé-Jean Page incarne cette vision de la masculinité, bousculant les codes pour laisser place au changement et au progrès. « Régé-Jean Page interprète et explore les nuances d’une masculinité douce et profonde qui n’est ni ostentatoire ni voyante. Il représente de manière authentique et spontanée la culture, la richesse et la vitalité de ce moment dans le temps. » dit Giorgio Armani.