Trouver un cadeau qui fera plaisir aux hommes de notre vie est parfois plus difficile qu’on pourrait le penser! Pour se simplifier la tâche, on compte sur des valeurs sûres, mises en vedette par Sephora, qui plairont à tout coup: parfums, soins pour la peau et produits de luxe inspirés du spa. Les hommes aussi ont le droit (et l’envie!) de se dorloter.
Coffret eau de toilette REPLICA – By The Fireplace, de Maison Margiela
S’il porte encore l’eau de Cologne qu’il a adoptée dans sa jeunesse, il est temps qu’il passe à la vitesse supérieure. On pense à ce réputé jus Replica, de Maison Margiela, aux accords à la fois fumés, sucrés et épicés. Huile de clou de girofle, fleur d’oranger, marrons grillés et vanille s’y entremêlent pour donner une signature chaleureuse et réconfortante. Ce coffret comprend un grand format et un miniformat. Idéal pour fleurer bon partout.
Prix: 120$
Favoris pour le visage et le corps, de First Aid Beauty
Soyons indulgentes envers les hommes de notre entourage. Parfois, leur absence totale de routine en matière de soins de la peau n’est que le signe d’une grande confusion à ce sujet. Pour les aider à y voir plus clair, on mise sur ce coffret de best-sellers de First Aid Beauty, qui contient des incontournables éprouvés (un nettoyant doux, des tampons exfoliants lissants, une crème réparatrice et un gommage corporel pour la douche); ils simplifieront la routine de n’importe qui!
Prix: 80$
Coffret eau de parfum Intense The Most Wanted, d’Azzaro
Pour enrichir la collection de parfums de l’homme de notre vie, on craque pour ce joli coffret. L’eau de parfum emblématique Intense The Most Wanted, d’Azzaro, avec ses notes qui attirent les compliments, comme la cardamome épicée, le bois ambré chaleureux et un accord de caramel gourmand, est tout indiquée pour une soirée en amoureux.
Prix: 125$
Ensemble pour la peau The Renewal, de The Ordinary
Peu d’étapes, des ingrédients efficaces, des résultats concrets: voilà ce que promet cet ensemble de soins réparateurs The Ordinary. Grâce aux quatre formules éprouvées qu’il renferme – entre autres la solution GF à 15 %, qui atténue les ridules, et le nettoyant au squalène, qui renforce la barrière cutanée –, il couvre une routine quotidienne complète, que l’heureux élu suivra pour vrai!
Prix: 37,80$
Trio de masques pour les yeux (format standard), de Peter Thomas Roth
On lui offre un petit air d’après-journée au spa avec ce trio de timbres en gel haut de gamme de Peter Thomas Roth. Au total: 90 paires de timbres raffermissants pour le contour des yeux, dont certains sont infusés d’or colloïdal véritable. Ça lui donnera sûrement envie de s’accorder plus souvent des moments rien qu’à lui.
Prix: 118$
Ensemble de l’eau de toilette Eros, de Versace
Des notes fraîches de menthe et de zeste de citron italien se mêlent à la richesse de la fève tonka et du bois de cèdre dans le parfum Eros, de Versace. Il a tout pour plaire, non? Ses nombreux fidèles en sont la preuve! Faites découvrir à votre bien-aimé ce grand classique qui respire la confiance en soi, grâce à cet ensemble de quatre produits Eros, notamment un gel douche et un format voyage pratique.
Prix: 66$
Pour découvrir d’autres idées de cadeaux conçues pour faire plaisir à l’homme de votre vie, consultez Sephora.com.