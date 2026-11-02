Trouver un cadeau qui fera plaisir aux hommes de notre vie est parfois plus difficile qu’on pourrait le penser! Pour se simplifier la tâche, on compte sur des valeurs sûres, mises en vedette par Sephora, qui plairont à tout coup: parfums, soins pour la peau et produits de luxe inspirés du spa. Les hommes aussi ont le droit (et l’envie!) de se dorloter.

Coffret eau de toilette REPLICA – By The Fireplace, de Maison Margiela

S’il porte encore l’eau de Cologne qu’il a adoptée dans sa jeunesse, il est temps qu’il passe à la vitesse supérieure. On pense à ce réputé jus Replica, de Maison Margiela, aux accords à la fois fumés, sucrés et épicés. Huile de clou de girofle, fleur d’oranger, marrons grillés et vanille s’y entremêlent pour donner une signature chaleureuse et réconfortante. Ce coffret comprend un grand format et un miniformat. Idéal pour fleurer bon partout.

Prix: 120$

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