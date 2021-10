En effet, en plus d’offrir une collection des plus magnifiques, une partie des ventes des bas de Noël emblématiques Charlotte Tilbury seront reversées au partenaire caritatif, Women for Women International, une organisation humanitaire à but non lucratif qui fournit un soutien matériel et moral aux femmes victimes la guerre, dont Charlotte et la marque éponyme soutiennent le travail depuis 2016.

Chose certaine, la collection offrira encore une fois une foule de goodies beauté! Parmi les produits présentés cette année, on retrouve rouge à lèvres, gloss, palettes de couleurs pour les yeux, fixatif à maquillage, étui de pinceaux à maquillage et bien plus!