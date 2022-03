Et qui de mieux que l’actrice Nicole Coughlan, qui interprète avec brio Penelope Featherington alias Lady Whistledown dans la série, comme égérie de la marque? Pat McGrath Labs a annoncé la bonne nouvelle plus tôt ce mois-ci et on s’en réjouit! On peut donc s’attendre à voir son beau minois un peu partout pour la promotion de la collection, dont la sortie est prévue aujourd’hui!

Pour voir la collection complète, rendez-vous au patmcgrath.com et sur la page Instagram de la marque.

