Quand on vaporise Lemon Island sur son épiderme, «on s’imagine un matin, à la plage, après la première baignade de la journée. L’eau salée de la mer se mélange à la crème solaire, c’est une journée ensoleillée où le soleil caresse la peau», nous racontent les fondateurs d’Atelier Cologne. Le dernier opus parfumé de Christophe Cervasel et Sylvie Ganter, inspiré par un voyage sur l’île Rodrigues, au cœur de l’océan Indien, a été pensé pour plaire autant aux hommes qu’aux femmes. Christophe et Sylvie étaient intrigués par les citrons de Rodrigues, un agrume moins acidulé que les citrons qu’on connaît ici, et qui n’avaient été jusqu’à maintenant jamais été utilisés dans le monde de la parfumerie. Les fondateurs d’Atelier Cologne ont voulu créer un parfum avec ce fruit parce que les habitants de l’île Rodrigues n’en utilisent que le jus, ce qui entraîne beaucoup de pertes au niveau de la chair et de la pelure de celui-ci. On s’est entretenu avec les fondateurs d’Atelier Cologne, Christophe Cervasel et Sylvie Ganter pour en apprendre davantage sur cette nouveauté.