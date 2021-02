Alors qu’on se languit plus que jamais de pouvoir voyager, le film nous transporte dans des territoires incroyables, où la nature regorge de beauté et nourrie la «bibliothèque d’odeurs» dans l’imaginaire bien senti de François Demachy. Un hommage poétique au talent du nez de Dior, bien sûr, mais aussi à la volonté commune, du début à la fin, de transformer des ingrédients de la plus haute qualité en merveilleux sillages. Et même si la fonction «scratch and sniff» n’existe pas encore à l’écran, on a vraiment l’impression de sentir les effluves incroyables des roses de Grasse, de la bergamote de Calabre, du patchouli d’Indonésie et du santal du Sri Lanka. Brillant, puissant et enlevant!