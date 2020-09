Hot Girl Summer a été la chanson (et le meme et l’énergie) de l’été 2019, mais pour Megan Thee Stallion, l’esprit Hot Girl est éternel. Plus tôt ce mois-ci, rappeuse de 25 ans, originaire du Texas, a annoncé qu’elle était la nouvelle égérie de Revlon. «Tout le monde sait que j’ai une personnalité très forte, mais j’ai vraiment l’impression que le maquillage peut faire ressortir ce côté extra que l’on possède tous et qui n’est présent que lorsque l’on se sent soi-même à 100% », explique-t-elle. On a rencontré l’interprète de Savage pour parler de maquillage, de ses choix de cameos pour le clip controversé de WAP, mais aussi de son icône beauté: Naomi Campbell.

Quel est votre premier concernant Revlon?

Il remonte à très loin! Ma grand-mère m’achetait tous les fards à paupières individuels de Revlon qu’elle trouvait à la pharmacie. J’ai toujours été très intéressée par le maquillage.

Si vous pouviez créer un rouge à lèvres, quels seraient sa couleur et son nom?

J’aurais envie de faire quelque chose pour toutes mes hotties, quelque chose d’audacieux, de sexy et de tape-à-l’oeil. Ce serait un rouge vibrant, légèrement foncé. Et comme je viens de Houston, alors je l’appellerais leH-Town Hottie.

Vous avez fait votre propre maquillage pour le clip de WAP. Qu’est-ce qui vous a poussée à le faire seule, plutôt qu’avec un maquilleur professionnel? Faites-vous souvent votre propre maquillage pour des clips ou des événements?

Dès que c’est une possibilité, j’adore faire moi-même mon maquillage, peu importe l’occasion. Personne ne connait mon visage mieux que moi. On sait tous ce avec quoi on se sent le mieux et, plus important, ce qui nous rend le plus pimpant! Le meilleur conseil que je peux donner c’est de regarder des tutoriels sur YouTube et de les reproduire sur soi. Vous ne le regretterez pas.

Comment était-ce de retourner sur un plateau après la quarantaine? Quels artistes présents dans WAP étaient vos choix personnels?

C’était comme retourner à la maison! Cardi et moi avons imaginé et planifié ce tournage pendant longtemps, alors j’avais très hâte d’y être et de tout donner. Cardi et moi avons choisi ensemble les femmes qui figurent dans la vidéo. Nous voulions mettre en scène des femmes qui sont libres et sexy, fidèles à elles-mêmes, sans retenue ni complexes. Elles ont toutes été incroyables dans le clip et je suis vraiment reconnaissante qu’elles aient accepté notre invitation!

Quel est le meilleur maquillage pour une première date, selon vous?

Si c’est un Hot Girl Summer, il faut quelque chose de sexy! Je mise sur un épais trait d’eye-liner pour un effet dramatique, j’ajoute des faux cils, et j’estompe ensemble des fards à paupières orange et rouge de la palette Face & Eye Wonder Woman, de Revlon [NDLR: elle sera offerte au Canada dès octobre 2020] pour créer un look flamboyant. Un peu de blush clair sur les joues et je mets ma bouche en valeur avec un rouge éclatant sur lequel je superpose une couche de gloss Super Lustrous, de Revlon.

Et si vous n’avez pas entendu votre réveil, le matin, et que vous devez partir pour l’école en 10 minutes top chrono… qu’est-ce que vous faites, côté maquillage?

Faire ressortir son côté sexy ne prend pas forcément beaucoup de temps! Un trait d’eye-liner fin, un peu de mascara et une touche de gloss clair sur les lèvres pour les faire briller… c’est tout ce qu’il faut pour rehausser notre beauté naturelle. Facile!

Quand avez-vous le plus confiance en vous?

J’ai une forte personnalité à la base, mais j’ai vraiment l’impression que le maquillage m’aide à faire ressortir ce côté extra, qui n’est présent que lorsqu’on se sent 100% soi-même. Jouer avec nos fards et nos pinceaux permet de montrer notre côté artistique aux autres, tout étant sexy. Et quand je me sens hot tout en étant une véritable œuvre d’art, vous pouvez-être sûre que je suis confiante!

Vous êtes une fan d’animes et de mangas. Est-ce que cet intérêt a une influence sur vos looks beauté? Vous inspirez-vous de certains personnages pour vous coiffer et vous maquiller?

Oh mon dieu, les animes c’est un de mes trucs préférés au monde! J’emprunte certains éléments des émissions que je regarde et je les intègre à mes looks. Une fois, pour la couverture du magazine PAPER, on m’a transformée en Todoroki, un de mes personnages préférés de My Hero Academia [un manga japonais qui parle de superhéros]. Il arbore une marque rouge autour de l’œil, alors on a recréé cet effet avec du fard à paupières, puis on a terminé avec un maquillage tout en précision pour un effet dramatique. Depuis ce jour, les hotties m’appellent Todoroki Tina. Ça me plaît vraiment!

Qui est votre icône beauté? Est-ce qu’un de ses looks est particulièrement iconique selon vous?

Quand je pense aux vraies icônes de beauté, Naomi Campbell est toujours la première personne qui me vient en tête. C’est la femme noire la plus courageuse, la plus forte et la plus fierce du monde. Elle incarne l’essence même de tout ce qu’une fille sexy devrait être, c’est une vraie pionnière – en vedette dans les plus grandes publicités, toujours fidèle à elle-même et sublimée de looks beauté plus audacieux les uns que les autres. C’est une véritable reine. Je m’inspire beaucoup de ses looks du milieu des années 1990: les yeux dramatiques, le crayon à lèvres marqué … C’est tellement iconique.

Entendra-t-on bientôt de nouvelles chansons?

J’ai sorti un titre il y a deux semaines! Je suis en permanence au studio et je suis dans un flux créatif hyper motivant, j’ai hâte de tout dévoiler… ça arrive sous peu! Mais en attendant, vous devez écouter WAP et Girls In The Hood en boucle!

Et maintenant, quelques questions-réponses rapides… Quel est votre livre préféré?

J’ai beaucoup relu les livres de My Hero Academia pendant la quarantaine.

Qui est votre personne préférée sur Instagram?

Est-ce que vous suivez tous le compte de mes chiens ?! Même moi, je suis abonnée! je suis mon chien. Ils comptent autant que des humains, vous savez.

Quel est le dernier film que vous avez écouté?

Si vous me connaissez, vous savez que j’aime les films d’horreur – j’adore en regarder avec mes amis, on s’amuse à se faire peur entre nous. Ça me fait mourir de rire! Je pense que mon préféré est le premier opus d’Evil Dead.

Quelle est la dernière chanson que vous avez écoutée?

J’écoute WAP en boucle.

Quel est le dernier plat que vous avez mangé?

C’est le matin ici, alors je viens de manger des fruits.

Quelle est la dernière chose que vous faites chaque soir?

Je me démaquille afin de laisser ma peau respirer.

