Le nouveau chapitre de KVD Beauty commence avec l’annonce de la première directrice mondiale de l’art du tatouage, Miryam Lumpini. Miryam est une artiste tatoueuse reconnue pour ses œuvres féminines, colorées et audacieuses et a notamment tatoué plusieurs célébrités comme Jhené Aiko et Kehlani. Miryam rendra honneur à l’inspiration première derrière l’image de la marque; le tatouage! Parallèlement, KVD Beauty a dévoilé l’identité des artistes maquilleurs qui représenteront la marque à travers le monde: Christian Schild, en Allemagne, Fanny Maurer, en France, et Sandra Saenz et Anthony Nguyen aux États-Unis. Ces artistes travailleront en étroite collaboration avec KVD Beauty sur la création d’éditoriaux et de classes de maîtres, en plus de créer du contenu exclusif sur les comptes des réseaux sociaux de la marque et bien plus encore.