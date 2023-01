5 h 30 du matin. Mei Pang (@meicrosoft sur les réseaux sociaux) se réveille et s’enfile un café. Elle saute dans la douche, lave son visage et procède à sa séance de rasage de tête devant le miroir. Ensuite, elle s’assied à son bureau et parcourt les médias sociaux en quête d’inspiration. Enfin, avec un doigté et un flair sans pareils, elle peint des fleurs roses autour de ses yeux. À 11 h 01 tapantes, elle publie le résultat sur TikTok, où 2,2 millions de fans viendront chercher leur dose quotidienne de création fabuleuse.

Voilà à quoi ressemble le rituel matinal de l’artiste maquilleuse canado-malaisienne depuis le début de la pandémie. Comme l’évoque son pseudonyme, Mei ne jure que par les dieux de l’Internet ancien (Myspace et Tumblr), genèse de ses premières influences artistiques. Elle se rappelle avoir frayé avec toutes les esthétiques possibles et imaginables qui ont marqué Tumblr: pastel goth, health goth, le mouvement Scene Kids. Mei, qui était la seule personne d’origine asiatique de son école, à Oakville, en Ontario, a d’abord eu du mal à s’intégrer, mais elle a été accueillie par un groupe de jeunes Scene Kids, qui sont peu à peu devenus ses modèles. «Ces amis, qui avaient quelques années de plus que moi, m’ont appris à être indépendante et à avoir confiance en moi, en plus de m’initier au monde des tatouages», dit-elle. À 16 ans, elle est «passée sous l’aiguille» pour la première fois. L’œuvre: un chrysanthème noir dressé au milieu de son torse représentait le divorce de ses parents. «Chaque année, mon père offrait des chrysanthèmes à ma mère pour leur anniversaire de mariage. Ce tatouage m’a aidée à guérir, à tourner la page et à grandir.» Maintenant que ses nombreux tatouages sont devenus sa signature, elle voit en cet art corporel un symbole de beauté, de courage et d’assurance. «Les gens croient que je fais ça pour attirer l’attention, mais je ne me sens pas différente des autres. Je me sens normale. Je pense que ç’a toujours été mon destin d’avoir cette apparence.»