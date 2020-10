Marion Cotillard x CHANEL No5: duo emblématique

L’histoire, on la connaît bien: Gabrielle Chanel voulait un jus élégant et épuré, à l’image des vêtements qu’elle créait. «Un parfum de femme à odeur de femme», voilà la commande qu’elle passe en 1921 au nez Ernest Beaux, qui lui présente peu après deux séries d’échantillons, numérotés de 1 à 5, et de 20 à 24. C’est le cinquième qui, par son bouquet capiteux d’ylang-ylang, de jasmin, de rose de mai, d’iris et de muguet, rehaussé d’aldéhyde (une molécule synthétique à l’odeur d’orange), de musc et de cèdre, capte l’attention de Coco Chanel. Le mythique N°5 est né. Et le nom va de soi pour la créatrice de mode: «Je lance ma collection le 5 mai, cinquième mois de l’année, laissons-lui le numéro qu’il porte, et ce numéro 5 lui portera chance.» Succès instantané. Dès son lancement, N°5 devient le parfum le plus vendu du monde et restera le premier choix des Françaises jusqu’en 2011. Sa renommée n’a d’égal que les nombreux visages qui l’incarnent au fil des années, de Catherine Deneuve à Audrey Tautou, en passant par Nicole Kidman, Lauren Hutton, Carole Bouquet et même Brad Pitt. Marilyn Monroe, quant à elle, n’en a jamais été l’égérie officielle, bien que sa célèbre confession «Ce que je porte la nuit pour dormir? Juste quelques gouttes de Chanel N°5» ait marqué l’imaginaire collectif…