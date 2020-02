Marie Plourde, ex-animatrice, conseillère d’arrondissement à Montréal et porte-parole de la Journée sans maquillage, 48 ans.

Le maquillage «Autant j’ai du plaisir à prendre soin de ma peau, autant je considère que le maquillage n’est qu’utilitaire. Quand je travaille, il fait partie de ma routine: je mets du mascara, de l’anticerne, du blush et du gloss. Si je ne travaille pas, j’applique juste un peu d’anticerne.»

La Journée sans maquillage «J’y participe depuis trois ans et je me rends compte que ça m’a donné de l’assurance. Je ne me sens plus complètement nue ou vulnérable quand je ne suis pas maquillée. Et à mesure que le temps passe, j’assume davantage ce que je vois dans le miroir. Je crois d’ailleurs que c’est la raison pour laquelle cette journée est importante. Elle nous permet de voir à quoi ressemblent les femmes dans la réalité (c’est-à-dire autrement qu’à la télé ou dans les magazines!) et elle nous aide à mieux nous accepter.»

