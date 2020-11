Et si on faisait ressortir la Wonder Woman qui sommeille en nous? À occasion de la sortie film Wonder Woman 1984, le 25 décembre prochain, Revlon met à l’honneur l’héroïne incarnée par l’actrice Gal Gadot, qui est aussi ambassadrice de la marque. La nouvelle gamme, offerte en série limitée, est composée de dix produits qui seront offerts uniquement sur Amazon à partir du 27 novembre 2020. Au menu? De nouveaux produits comme une palette de fards à paupières, un illuminateur liquide, des rouges à lèvres et des vernis à ongles, ainsi que des classiques de Revlon (mousse matte et vernis à lèvres Ultra HD, fards à paupières en bâton ColorStay Glaze) revisités pour l’occasion avec le logo emblématique de Wonder Woman. La collection comprend aussi un miroir compact qu’on a hâte de glisser dans notre sac pour parfaire notre look de superhéroïne à n’importe quel moment de la journée!

Illuminateur liquide Revlon x Wonder Woman 1984

Vernis à lèvres Ultra HD Revlon x Wonder Woman 1984

Fard à paupières en bâton ColorStay Glaze Revlon x Wonder Woman 1984

La collection Revlon x Wonder Woman 1984 sera offerte dès le 27 novembre 2020 sur Amazon.ca.

