NOSTALGIE NACRÉE

L’inspiration : une It-girl des années 1990 qui assiste à une soirée ultracool, un blouson de cuir enfilé nonchalamment, un fard glacé sur les paupières et des tonnes de plaisir sans téléphone au programme. (On imagine totalement Gwyneth Paltrow tirant sur une cigarette en douce aux côtés de Brad Pitt dans ce look, non?) Pour recréer l’ambiance, on applique généreusement un bleu layette irisé (tiré de la palette en série limitée Diorshow 5 Couleurs, nuance Frosted Delights, 100 $), puis on complète par une moue façon nineties, obtenue avec le Rouge Dior fini velours en série limitée, nuance Cinnamon Kiss (68 $), et le crayon Rouge Dior Contour, nuance Greige Attitude (42 $).