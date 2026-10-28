BISOU BIJOU
Des lèvres rouges pour les fêtes, c’est révolutionnaire, non? Eh bien, avec ce fini scintillant, elles le sont bel et bien. (Gracieuseté du rouge à lèvres liquide Rouge Dior Sequin Liquid Duo, nuance Candy Cane, 72 $ : d’un côté, le pigment infusé de paillettes, de l’autre, une laque transparente à appliquer par-dessus.) Pour éviter que nos paupières, nos pommettes et nos clavicules soient jalouses, on les illumine avec le bâton Dior Backstage Glassy Glow, nuance Glazed Bubble (59 $).
Body (Alaïa) et boucles d’oreilles (Dior)
NOSTALGIE NACRÉE
L’inspiration : une It-girl des années 1990 qui assiste à une soirée ultracool, un blouson de cuir enfilé nonchalamment, un fard glacé sur les paupières et des tonnes de plaisir sans téléphone au programme. (On imagine totalement Gwyneth Paltrow tirant sur une cigarette en douce aux côtés de Brad Pitt dans ce look, non?) Pour recréer l’ambiance, on applique généreusement un bleu layette irisé (tiré de la palette en série limitée Diorshow 5 Couleurs, nuance Frosted Delights, 100 $), puis on complète par une moue façon nineties, obtenue avec le Rouge Dior fini velours en série limitée, nuance Cinnamon Kiss (68 $), et le crayon Rouge Dior Contour, nuance Greige Attitude (42 $).
Jacket (Róhe at Simons) and earrings (stylist’s own)
JARDIN DE GIVRE
Assorties à une bouche et à des cils tout en sobriété, des paupières métallisées (réalisées ici avec les fards de la palette en série limitée Diorshow 5 Couleurs, nuance Frosted Delights, 100 $) apportent la touche festive parfaite, tout en restant résolument modernes. Or, argent ou bronze : à nos yeux, ils sont tous gagnants.
Crayon Rouge Dior Contour, nuance Beige Tulle (42 $) ; rouge à lèvres Rouge Dior satin, nuance Icone (68 $) ; Dior Vernis, nuance Frosted Gold (49 $) ; rouges à lèvres liquides Rouge Dior Sequin Liquid Duo (72 $ chacun) ; palette Diorshow 5 Couleurs, nuance Cinnamon Glaze (100 $) ; et mascara Diorshow Overvolume Waterproof (47 $).
Boucles d’oreilles (Biko)
SPICE GIRL
On se la joue ton sur ton avec un look aux nuances épicées. Pensez bouche couleur cannelle (le gloss Dior Addict Lip Maximizer, nuance Intense Spice, 54 $), paupières rouge piment (la palette en série limitée Diorshow 5 Couleurs, nuance Cinnamon Glaze, 100 $) et généreux trait de crayon brun girofle (le stylo Diorshow, nuance Matte Brown, 49 $).
Boucles d’oreilles (Jacquemus)
Boucles d’oreilles (Jacquemus)
ROSE POLAIRE
Le maquillage viral « cold girl », ça vous dit quelque chose? C’est tout simple : on tapote un fard rose bonbon (le bâton en série limitée Dior Backstage Rosy Glow, nuance Pink Delight, 59 $) au centre des joues et sur le bout du nez, puis on applique un illuminateur rosé (le bâton Dior Backstage Glassy Glow, nuance Glazed Pink, 59 $) sur les points saillants du visage. Résultat : la mine radieuse et insouciante d’un enfant qui a joué dehors dans la neige toute la journée.
Haut (Prada chez Regolare) et boucles d’oreilles (Givenchy)
Tous les produits sont offerts sur dior.com.
Photographie Justine Paquette
Direction artistique Samantha Puth
Texte et direction beauté Katherine Lalancette
Maquillage Ronnie Tremblay
Adaptation Joanie Pietracupa
Mannequins Amrit et Rosy (Folio Management)
Coiffure Valeria Amirova (The Project)
Stylisme Marianne Dubreuil (Hugo Trudel)
Décor Lisa Yang
Assistance à la photographie Emily Velásquez-Gilbert
Production Emmanuelle Martinez