Hors scène, ça devient une conversation. J’affiche mes couleurs, littéralement.» Et cette conversation, il est heureux de l’avoir, tant qu’elle laisse une place au dialogue: «Je n’ai pas senti d’hostilité de qui que ce soit. Ç’a été plus célébré que critiqué; j’ai l’impression que j’attire une crowd qui me comprend, et que j’aime énormément. Parfois, je sens des regards intrigués, et je comprends qu’un monsieur qui a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, soit un peu décontenancé en voyant mes ongles colorés. Mais après, l’important, c’est qu’il ne transforme pas son incompréhension en jugement gratuit.»

Un lien entre la mode et la beauté

Mais qu’est-ce qui a déclenché cet engouement récent de la gent masculine pour les manucures? «J’ai toujours dit qu’elles étaient le fil qui connectait la mode et la beauté. Avec la fluidité qui s’invite de plus en plus dans l’industrie de la mode, ce n’était qu’une question de temps avant que les hommes adoptent le vernis à ongles pour accompagner leur jupe ou leur collier de perles», explique Rita Remark, formatrice mondiale pour Essie. Mais la pro insiste sur le fait que les manucures au masculin ne sont pas une nouveauté: bien des musiciens, comme David Bowie, portaient du vernis à ongles dans les années 1970, et les punks des années 1980 étaient friands de vernis noir. Ce qui change, c’est l’avènement du nail art chez les hommes. «Ils comprennent maintenant que ce ne sont pas tous les ongles qui doivent absolument être peints. Ils expérimentent avec les espaces négatifs, ils jouent avec différentes nuances sur chaque doigt. Le nail art devient pour eux un mode d’expression, une façon d’affirmer leur style!» ajoute Rita. Pour Émilie Sanscartier, propriétaire du salon d’esthétique Le Manoir, à Montréal, normaliser les manucures au masculin a été un acte conscient: «J’ai eu un déclic en rencontrant Mat Decoste, qui était client au salon. Ses ongles étaient l’élément signature de son look, et j’ai tout de suite voulu le mettre de l’avant dans mes campagnes. Je pense que ça a eu un effet sur notre clientèle, ça a attiré d’autres gars. Ils interagissent sous les publications Instagram du Manoir (@lemanoir), ils participent à nos vidéos en direct!» Cette experte est d’ailleurs la tête pensante derrière les manucures de Jay, et elle voit cette collaboration comme l’occasion idéale d’expérimenter, autant pour elle que pour lui. «Je travaille toujours de la même façon, peu importe la personne qui se trouve devant moi. J’essaie de la cerner, de voir si elle préfère les teintes neutres ou colorées… et souvent, ça évolue de rendez-vous en rendez-vous! Personnellement, j’adore le nail art géométrique et j’aime créer des accent nail, comme un bonhomme sourire sur un ongle nu. Et c’est ce que je voudrais explorer avec Jay!» Quant à l’humoriste, il voit maintenant ses manucures comme une façon d’aller encore plus loin dans l’expression de son style. «Avec les ongles vernis, les cheveux colorés, les bagues, les colliers et les boucles d’oreilles, j’ai l’impression d’avoir accès à un monde de possibilités, dit-il. Il existe un terrain gigantesque de couleurs et d’expérimentation, qui est extrêmement jouissif et le fun. Ce n’est pas pour tout le monde, et c’est bien correct ainsi, mais il faut arrêter d’ériger nos propres barrières.»