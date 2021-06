De quoi nos ongles seront-ils parés pendant les beaux jours, selon Rita Remark, formatrice mondiale pour Essie? «C’est la saison des couleurs aériennes, dont l’aspect translucide rappelle presque les nuages, en plus des nudes et des tons pastel classiques.» Si on a plutôt envie de porter des nuances vibrantes, on se tourne vers des couleurs fluos désaturées, très en vogue cette année, selon Émilie Sanscartier, manucure et propriétaire du salon montréalais Le Manoir. «Elles sont beaucoup plus polyvalentes que les teintes éclatantes populaires des dernières années.» Et si on ne veut pas gaspiller notre collection de flacons néon, Rita Remark conseille d’appliquer une couche de vernis de finition mat, qui «atténue la lumière absorbée par la couleur et lui ajoute de la profondeur.» Brillant!