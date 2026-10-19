Il existe un moment magique, juste après le coucher du soleil ou juste avant l’aube, lorsque le soleil, à peine sous l’horizon, teinte le ciel d’un bleu profond. En flânant le long de la Seine, j’ai compris pourquoi, un soir d’été de 1912, sur le pont Neuf, le grand parfumeur français Jacques Guerlain a eu envie de mettre en bouteille cet envoûtant tableau crépusculaire. Il a baptisé son parfum L’Heure Bleue et en a fait un mélange musqué, rehaussé de notes de violette et de vanille, qui est devenu un favori de plusieurs actrices et têtes couronnées ainsi que de Lili, son épouse bien-aimée, qui l’a porté toute sa vie.

Plus d’un siècle plus tard, je traverse ce même pont pour me rendre à l’Académie Guerlain. Le but : comprendre comment Delphine Jelk, directrice de la Création des parfums, a insufflé une nouvelle vie à L’Heure Bleue. Elle ne souhaitait pas réinterpréter la fragrance originale. À ses yeux, l’effluve, qui évoque la lumière changeante du crépuscule, est un trésor en soi. « Ma création n’est pas une modernisation; il s’agissait plus de se demander : L’Heure Bleue, et après? »