Il existe un moment magique, juste après le coucher du soleil ou juste avant l’aube, lorsque le soleil, à peine sous l’horizon, teinte le ciel d’un bleu profond. En flânant le long de la Seine, j’ai compris pourquoi, un soir d’été de 1912, sur le pont Neuf, le grand parfumeur français Jacques Guerlain a eu envie de mettre en bouteille cet envoûtant tableau crépusculaire. Il a baptisé son parfum L’Heure Bleue et en a fait un mélange musqué, rehaussé de notes de violette et de vanille, qui est devenu un favori de plusieurs actrices et têtes couronnées ainsi que de Lili, son épouse bien-aimée, qui l’a porté toute sa vie.
Plus d’un siècle plus tard, je traverse ce même pont pour me rendre à l’Académie Guerlain. Le but : comprendre comment Delphine Jelk, directrice de la Création des parfums, a insufflé une nouvelle vie à L’Heure Bleue. Elle ne souhaitait pas réinterpréter la fragrance originale. À ses yeux, l’effluve, qui évoque la lumière changeante du crépuscule, est un trésor en soi. « Ma création n’est pas une modernisation; il s’agissait plus de se demander : L’Heure Bleue, et après? »
La parfumeuse est revenue à l’essentiel – ce ciel bleu cobalt, qu’elle décrit comme étant « si beau, si romantique et si poétique » – et a cherché à capter les émotions qu’il peut susciter. « Jacques Guerlain l’a exprimé en créant un parfum tendre, dit-elle. L’émotion qu’on ressent devant un phénomène naturel extraordinaire, et qui est liée à notre condition humaine, est la même, mais la manière dont on la transmet dépend des moyens dont on dispose. »
Quand Jacques Guerlain a composé sa fragrance, les notes synthétiques étaient relativement nouvelles dans l’univers de la parfumerie. Il souhaitait refléter l’immensité du ciel, mais les ingrédients à sa portée étaient alors limités. Delphine Jelk a réussi à concrétiser son rêve grâce à un « accord de ciel bleu » élaboré à partir de cascalone, un composé qui dégage un arôme frais et aérien. Une fois sur la peau, la fragrance révèle une odeur de linge séché au soleil. Au cours de la journée, elle dévoile des notes de vanille et d’ambroxan – une molécule enveloppante rappelant le parfum de la peau d’un bébé. (Delphine Jelk me confie qu’elle lui fait penser à Mustela, une marque française de soins pour les tout-petits qu’elle utilise pour ses enfants.)
Pendant son processus de conception, la parfumeuse a épinglé sur son tableau d’inspiration des images de paupières fardées d’un bleu brillant, de chemises de popeline surdimensionnées, de taches de peinture bleue et de guimauves moelleuses. L’atmosphère qui en émanait était douce, élégante et un brin espiègle. « En tant que femme créant pour les femmes, je voulais être fidèle à qui on est, non à un fantasme de séduction, souligne- t-elle. Un parfum est bien plus que ça. Quand on se sent anxieuse pendant la journée, on met le nez dans notre chandail, on inspire et on se sent mieux, car on respire notre fragrance. C’est comme une armure, quelque chose qui nous protège des agressions extérieures. »
Pour produire cette sensation d’apaisement, Delphine Jelk a misé sur l’iris, qu’elle considère comme l’âme de L’Heure Bleue. « C’est un ingrédient que nous, les parfumeurs, adorons, car on sait à quel point il est précieux, et son odeur est complexe. » Mais c’est également une note réputée pour être particulièrement difficile à travailler. « Elle peut faire un peu vieillot, et je ne voulais surtout pas lui donner une aura de grand-mère. Je trouve intéressant d’avoir ce lien émotionnel avec le parfum de sa mamie, mais de façon presque inconsciente. »
Afin d’obtenir un iris plus contemporain, la marque a conçu un élixir extrait du rhizome (la tige souterraine) de cette plante, produit directement dans l’atelier Guerlain, à Orphin, une pittoresque campagne française, après trois ans de culture. « C’est la magie de Guerlain, dit Delphine Jelk. C’est quelque chose que je ne pourrais faire nulle part ailleurs. On fait tout à l’interne, et ça m’a permis de créer ce nouvel ingrédient. Ça rend le parfum très spécial. » Le résultat est un iris qui délaisse ses facettes poudrées et guindées habituelles au profit de quelque chose d’audacieux et de mystérieux, tout en étant divinement réconfortant. « C’est un peu comme votre ours en peluche, que vous aviez lorsque vous étiez enfant. Vous ne l’avez peut-être plus aujourd’hui, mais vous pouvez avoir votre parfum. »
L’Heure Bleue, GUERLAIN (160 $ les 50 ml d’eau de parfum)