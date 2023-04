Une routine maquillage inversée

Concrètement, cette astuce consiste à inverser l’ordre dans lequel les produits sont appliqués pendant la mise en beauté. Grâce à l’underpainting, on change complètement notre façon de faire et on adopte une nouvelle routine maquillage, dont le résultat en séduira plus d’une: un teint sublimé d’aspect plus naturel, sans qu’on ait l’impression de multiplier les couches, et une peau qui respire mieux. Qui dit mieux?

Coup d’œil sur les étapes

Une fois la crème de jour appliquée, au lieu d’étaler ensuite le fond de teint (comme on a l’habitude de le faire), on modèle plutôt les contours du visage en créant des zones d’ombre au moyen de couleurs foncées, puis on rehausse les volumes en apportant des touches de lumière sur les parties saillantes du visage avec des nuances claires.

On applique ensuite du blush sur les pommettes, pour redonner du pep au visage, puis on met de l’anticernes, pour camoufler les imperfections de la peau et ajouter de la lumière sous les yeux. Le tout se joue en finale: on applique alors le fond de teint, qu’on vient estomper au pinceau.