«On sent un véritable désir au sein de la marque de mettre de l’avant et d’amplifier des voix diversifiées», affirme Ilhem Kerkadi, aussi responsable canadienne du programme Écrire son avenir, qui milite pour l’éducation des femmes dans le monde. «Partout dans l’entreprise, on sent l’envie d’apprendre, de faire mieux, d’aller plus loin. Ça se sent dans l’ouverture d’esprit de mes pairs… et dans l’élaboration de nos produits.»

Ce n’est donc pas un hasard si les fonds de teint non comédogènes Teint Idole Ultra Wear Care & Glow sont offerts dans 30 teintes mélangeables, de façon à ce que chaque beautista trouve le ton qui convient parfaitement à sa peau, peu importe sa couleur, sa texture et ses besoins particuliers. Une force de Lancôme, qui met de l’avant la diversité et l’inclusion de moult façons.