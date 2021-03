Après des mois de pandémie, cette campagne hop la vie nous fait un bien fou. ELLE Québec a obtenu en exclusivité des images behind the scene du tournage qui donnent envie d’apprendre la chorégraphie de Lily-Rose Depp illico… et, surtout, d’adopter sans tarder le rouge brillant et saturé en pigments qui habille ses lèvres.