Suivre la ligne

Eh oui, les lèvres ourlées d’un trait de crayon sont de retour. La grande différence avec leur prédécesseur, selon Grace Lee, maquilleuse officielle pour Maybelline New York Canada? «Dans les années 1990, le crayon à lèvres créait un contraste assez marqué avec le rouge à lèvres, souvent beaucoup plus pâle. J’appelais ça “la bouche Oréo”! Maintenant, le crayon et le rouge à lèvres se fondent presque l’un dans l’autre, et le résultat est beaucoup plus harmonieux.» On peut tracer le contour de nos lèvres avant d’appliquer notre rouge ou après l’avoir appliqué; il n’y a pas de façon de faire particulière, selon la pro. Par contre, pour la seconde technique, il faut choisir un crayon à lèvres dont la nuance est encore plus proche de notre rouge à lèvres, mais un ton plus foncé, afin d’éviter les démarcations prononcées. On se lance?