Ils ont envahi le fil d’actualité des beautistas et pris d’assaut les médias sociaux: ces coffrets-cadeaux font tourner bien des têtes. Voici ceux qui se sont taillé une place sur toutes les listes de souhaits… et qui nous donnent sérieusement envie de cliquer sur «Acheter maintenant»!
Ensemble de miniparfums Dreamy Obsessions, de Kayali
Pourquoi se contenter d’un seul parfum quand on peut créer sa propre signature olfactive? C’est tout l’esprit du scent stacking, une tendance qui consiste à superposer les fragrances et qu’on voit (et qu’on sent!) partout. Pour l’adopter à notre tour, on mise sur le coffret en série limitée de Kayali. Il comprend quatre de ses parfums les plus enivrants, dont Freedom Musk Santal, noté cinq étoiles, et Vanilla.
Prix: 136$
Les minis de minuit (5 soins pour les lèvres), de Laneige
En hiver, quand nos lèvres se dessèchent, rien ne vaut les masques de nuit pour les lèvres de Laneige, qui s’envolent chaque année comme des petits pains chauds. Pour les fêtes, la collection du moment réunit les saveurs cultes de la marque et trois parfums gourmands en série limitée: sorbet au citron, mangue et pastèque. Pour des lèvres douces, douces, douces!
Prix: 31$
Ensemble pour la peau Always Dewy, de Tatcha
L’emblématique crème hydratante pour la peau Dewy Skin Cream, de Tatcha, est présentée dans un coffret avantageux d’une valeur de 139 $, et elle se décline en deux formats (ordinaire et voyage). Un cadeau inoubliable, qui promet d’hydrater intensément la peau et de la repulper.
Prix: 104$
Trousse des fêtes Healthy Hair, d’Ouai
On ne compte plus les adeptes des essentiels capillaires primés d’Ouai! Ce duo joliment emballé comprend le shampooing détox hebdomadaire et le baume réparateur Bond Repair Balm, tous deux au parfum emblématique Melrose Place. De quoi ravir la personne qui le recevra!
Prix: 69$
Trio d’eaux de parfum Mood Stones, de Kylie Cosmetics
Chaque fois que Kylie lance un nouveau produit, on craque, et ce coffret-cadeau Mood Stones ne fait pas exception à la règle. Il réunit trois parfums aux accents moody: Blush Wood, Cashmere Muse et Velvet Brew. Ils sont offerts dans le format ordinaire et en minivaporisateur, à porter seuls ou superposés, au gré de notre humeur.
Prix: 114$
Ensemble pour les yeux Face card never declines, de Tarte
Vous l’avez forcément vu passer dans votre fil d’actualité ou dans le contenu de votre beautista préférée, et pour cause! Le correcteur CC pour le contour des yeux de Tarte camoufle les cernes en un clin d’œil. Sa formule impeccable, enrichie d’argile qui fixe la couleur et de particules qui réfléchissent la lumière, se glisse dans un joli boîtier compact orné d’un nœud en cristal; un pinceau applicateur est offert en prime.
Prix: 45$
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