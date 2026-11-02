Ils ont envahi le fil d’actualité des beautistas et pris d’assaut les médias sociaux: ces coffrets-cadeaux font tourner bien des têtes. Voici ceux qui se sont taillé une place sur toutes les listes de souhaits… et qui nous donnent sérieusement envie de cliquer sur «Acheter maintenant»!

Ensemble de miniparfums Dreamy Obsessions, de Kayali

Pourquoi se contenter d’un seul parfum quand on peut créer sa propre signature olfactive? C’est tout l’esprit du scent stacking, une tendance qui consiste à superposer les fragrances et qu’on voit (et qu’on sent!) partout. Pour l’adopter à notre tour, on mise sur le coffret en série limitée de Kayali. Il comprend quatre de ses parfums les plus enivrants, dont Freedom Musk Santal, noté cinq étoiles, et Vanilla.

Prix: 136$

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