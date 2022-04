Il y a de bonnes chances qu’on ait délaissé un peu notre collection de rouges à lèvres depuis les deux dernières années. Avec le port constant du masque, les sorties reportées et un nombre grandement réduit d’occasions de se grimer, pas surprenant que le rouge à lèvres ait été relégué au second plan au profit d’une routine de soins de la peau plus élaborée. Mais maintenant que la plupart des mesures sanitaires sont en voie d’être levées, que les invitations se multiplient et que le printemps est (enfin!) arrivé, c’est le moment rêvé de renouer avec le rouge à lèvres. Le rouge classique et les jolies nuances nude ont d’ailleurs dominé les tendances lors des défilés printemps-été 2022: raison de plus pour renflouer notre collection.