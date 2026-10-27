Pour donner naissance à une création d’exception, rien ne vaut l’expertise d’un grand maître du métier. C’est exactement le pari qu’a fait Merit en faisant appel à la légende de la parfumerie Dominique Ropion et à sa protégée Meabh McCurtin pour concevoir son deuxième parfum, baptisé New Wave.
« Un sillage culte repose d’abord et avant tout sur une idée forte », confie à ELLE le nez derrière des dizaines de fragrances emblématiques. « Un grand parfum doit posséder une identité singulière, immédiatement reconnaissable, tout en évoluant avec élégance au fil des heures. Les jus qui traversent le temps sont souvent ceux qui cultivent une authenticité sincère plutôt qu’un simple effet de mode. Ils continuent de faire naître des émotions bien après que les tendances se sont essoufflées. »
Pour New Wave, la vision de Merit ne laissait aucun doute : imaginer une signature qui « tranche radicalement avec tout ce qui existait auparavant ». Inspirée par l’esprit audacieux et affranchi de l’art surréaliste, la fragrance bouscule les codes de la parfumerie classique grâce à des accords novateurs et une architecture inédite — conférant à la création cette fameuse « identité singulière » chère à Dominique Ropion.
Évoquant l’or liquide, cet extrait de parfum longue tenue est un pur délice ambré, tout en contrastes : la vivacité épicée du poivre rose rencontre la verdeur des graines d’angélique, l’éclat solaire de l’ylang-ylang flirte avec une fleur d’oranger miellée, tandis que des bois chauds s’enveloppent de vanille et de fève tonka. Ropion confie qu’il aura fallu plus de 200 essais et deux ans de travail pour parvenir à la formule parfaite.
Rencontre avec un créateur de génie, qui nous livre les secrets de sa démarche artistique, la genèse de New Wave et sa vision de l’avenir olfactif.
Par quoi commence généralement votre processus de création? Une humeur? Une note? Un nom?
« Tout dépend du projet, mais cela part presque toujours d’une émotion ou d’un concept. Les inspirations sont multiples : dans ce cas-ci, tout a commencé avec le moodboard, qui dégageait une énergie particulière. Nous avons ensuite cherché à traduire ce ressenti à travers l’architecture et les notes olfactives. »
Comment est née cette collaboration avec Merit?
« L’aventure a débuté par un brief créatif et un moodboard transmis par la marque. Ce qui m’a immédiatement séduit, c’est la clarté de leur direction artistique. L’équipe ne cherchait pas à surfer sur une tendance ou à miser sur un ingrédient en vogue; leur priorité absolue était de susciter une émotion, une sensation. C’est le genre de mandat que je trouve particulièrement stimulant, parce qu’il laisse toute la place à une véritable liberté de création. Il y avait aussi ce désir partagé de concevoir une signature intemporelle et remarquable, plutôt qu’un produit éphémère. »
D’où vient le nom New Wave?
« Il fait directement écho au mouvement artistique de la fin des années 70 et du début des années 80, une époque marquée par une grande liberté d’expression et un souffle rebelle. Ce courant a guidé l’esprit du parfum : s’emparer d’une structure classique de la parfumerie — la base Ambre 83 — et s’appuyer sur des techniques contemporaines pour en réinventer la texture et la forme. »
Vous avez signé des centaines de créations au cours de votre carrière. En quoi la structure de New Wave est-elle si singulière?
« Ce qui rend New Wave captivant, c’est son point de départ. Nous l’avons articulé autour d’une relecture d’Ambre 83, l’un des grands piliers ambrés de notre histoire. Le défi n’était pas de réinventer l’ambre en soi, mais d’en métamorphoser la texture. Le cœur de patchouli N°4 apporte une facette beaucoup plus épurée et lumineuse, tandis que le bois de chêne insuffle une chaleur et une étoffe uniques. Alliés au piquant vibrant du poivre rose et à l’angélique, ces ingrédients permettent au parfum de préserver la profondeur et l’opulence d’un ambre traditionnel, tout en lui offrant une fluidité, une clarté et une modernité saisissantes. »
Quelle émotion souhaitez-vous transmettre à ceux et celles qui portent ce sillage?
« J’espère qu’il leur procure de l’assurance et une réelle présence. Le parfum s’ouvre sur un éclat vif et lumineux, avant de se réchauffer pour devenir plus enveloppant. Ce qui me fascine le plus, c’est l’équilibre entre ces deux facettes : il réussit à être à la fois solaire et charnel, créant un sillage aussi dynamisant que réconfortant. »
Qu’est-ce qui vous inspire le plus dans l’avenir de la parfumerie?
« Ce qui m’enthousiasme particulièrement, c’est de voir le public s’intéresser d’aussi près au parfum en lui-même — non plus seulement aux modes passagères, mais aux matières premières, au savoir-faire artisanal et à la composition. L’avenir de notre métier repose sur ce dialogue entre innovation technique et charge émotionnelle. Les nouveaux ingrédients et les avancées technologiques sont précieux, mais l’essentiel restera toujours de composer des fragrances fortes, signées, signifiantes et inoubliables. »
Cet article a été publié sur ELLE Canada.