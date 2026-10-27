Pour donner naissance à une création d’exception, rien ne vaut l’expertise d’un grand maître du métier. C’est exactement le pari qu’a fait Merit en faisant appel à la légende de la parfumerie Dominique Ropion et à sa protégée Meabh McCurtin pour concevoir son deuxième parfum, baptisé New Wave.

« Un sillage culte repose d’abord et avant tout sur une idée forte », confie à ELLE le nez derrière des dizaines de fragrances emblématiques. « Un grand parfum doit posséder une identité singulière, immédiatement reconnaissable, tout en évoluant avec élégance au fil des heures. Les jus qui traversent le temps sont souvent ceux qui cultivent une authenticité sincère plutôt qu’un simple effet de mode. Ils continuent de faire naître des émotions bien après que les tendances se sont essoufflées. »

Pour New Wave, la vision de Merit ne laissait aucun doute : imaginer une signature qui « tranche radicalement avec tout ce qui existait auparavant ». Inspirée par l’esprit audacieux et affranchi de l’art surréaliste, la fragrance bouscule les codes de la parfumerie classique grâce à des accords novateurs et une architecture inédite — conférant à la création cette fameuse « identité singulière » chère à Dominique Ropion.

Évoquant l’or liquide, cet extrait de parfum longue tenue est un pur délice ambré, tout en contrastes : la vivacité épicée du poivre rose rencontre la verdeur des graines d’angélique, l’éclat solaire de l’ylang-ylang flirte avec une fleur d’oranger miellée, tandis que des bois chauds s’enveloppent de vanille et de fève tonka. Ropion confie qu’il aura fallu plus de 200 essais et deux ans de travail pour parvenir à la formule parfaite.

Rencontre avec un créateur de génie, qui nous livre les secrets de sa démarche artistique, la genèse de New Wave et sa vision de l’avenir olfactif.