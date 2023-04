Secrets de création

La naissance des fragrances chez Guerlain, c’est avant tout un travail d’équipe. “On ne fait rien tout seul” commence tout de go Thierry Wasser, parfumeur de Guerlain depuis 15 ans. “Je trouve que les gens ne sont pas présents dans le moment. On est là physiquement mais pas forcément mentalement. On ne participe pas vraiment. Quand on est présent dans le moment, même une conversation anecdotique peut apporter quelque chose.”

C’est ainsi lors d’une conversation avec Delphine Jelk, de la cellule parfums, que les deux nez ont évoqué le souvenir de petites mandarines givrées qu’ils trouvaient dans leur pays natal la Suisse. L’Aqua Mandarine Basilic Harvest est née ; fabriquée partir d’une récolte de mandarine Marzolo qui mûrit en mars dans le sud de l’Italie (contrairement aux autres mandarines qui mûrissent plutôt en octobre – novembre). “C’est une mandarine amère, verte, qui fait penser à un sorbet. Elle a une pétillance, une fraîcheur. On retrouve le cœur de Mandarine Basilic mais avec une overdose de mandarine.” explique Delphine Jelk.

Du côté de Nerolia Vetiver Harvest, la magie vient du miel, un ingrédient inédit en parfumerie. Il aura fallu marier le savoir-faire et les efforts des producteurs locaux – avec qui la Maison travaille depuis plusieurs générations en Calabre – et des équipes de Guerlain, pour parvenir à mettre au point un procédé capable de capter les molécules odorantes du miel. Un miel issu des fleurs d’agrumes que butinent les abeilles et dont elle rapportent le précieux nectar au cœur du jardin où Guerlain a récemment implanté ses propres ruches. Tout est dans tout.