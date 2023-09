En utilisant à petites doses des produits aux tons chauds de crème, de brun, de beige et de caramel, on obtient un maquillage naturel et chaud, le Latte Makeup, qui nous donne un glow d’été en toute saison. Comment s’y prendre cet automne? L’artiste maquilleuse Virginie Vandelac nous donne tous ses trucs de pro.

Garder son glow et son tan d’été, même l’automne bien avancé? Oui, c’est possible – et ça peut même être simple et peu coûteux! «C’est un look qui existe depuis longtemps, même si on lui donne un nom trendy comme Latte Makeup!», dit Virginie, qui ajoute que le but est de créer en quelques étapes faciles un look bronzé éclatant.

On commence par une routine de soin adaptée, qui ajoute une touche d’éclat à notre peau grâce à l’acide glycolique ou au niacinamide. Puis, on hydrate en profondeur avec l’acide hyaluronique. On complète la routine avec une bonne dose de protection solaire – ce qu’on devrait faire chaque jour, d’ailleurs!