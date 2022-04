Kjaer Weis: le luxe sans culpabilité

On estime que 120 milliards d’unités d’emballage sont produites chaque année par l’industrie cosmétique et que seulement 9 % de tous les déchets plastiques de ce secteur sont recyclés. Lorsque l’artiste maquilleuse Kirsten Kjaer Weis a pris conscience de la quantité de plastique qu’elle consommait à elle seule au début des années 2000, elle a voulu faire partie de la solution et non plus du problème.

Le hic, c’est qu’à l’époque, «luxe» et «écolo» ne faisaient pas bon ménage. Insatisfaite de l’apparence des boîtiers confectionnés à partir des matières recyclables offerts à ce moment-là sur le marché, l’entrepreneure a revu son approche et pris une tout autre avenue en lançant la marque Kjaer Weis en 2010. «Le défi était de porter un nouveau regard sur ce qu’est le luxe. Ce qui caractérise une expérience haut de gamme, c’est la sensorialité. On l’a obtenue avec un contenant rechargeable, qui est une pièce de collection à conserver pour toujours, à la façon d’une belle montre. L’alliage de métaux du contenant offre le toucher, la sonorité, le poids et l’allure d’un produit luxueux, et les recharges sont fabriquées de papier recyclé et recyclable.» On le confirme: le clic qu’on entend en ouvrant et en fermant le tube de rouge à lèvres et le compact pour le teint est digne des meilleures vidéos ASMR. Il ne restait plus qu’à trouver une solution semblable pour le mascara, une catégorie complexe à recycler compte tenu des nombreuses pièces qui composent le tube. L’automne dernier, Kirsten Kjaer Weis a finalement présenté Im-Possible, son premier mascara volumisant certifié biologique. Son tube est fait d’aluminium et de plastique postconsommation, sa brosse est composée de nylon recyclé, et ses ingrédients naturels (des huiles, des cires et des beurres) offrent la même texture soyeuse que le silicone et ils sont biodégradables. Pour l’entrepreneure, c’est la preuve qu’on peut toujours faire mieux. «Auparavant, notre papier d’emballage rouge était recyclable, mais pas biodégradable, car la couleur ne pouvait être obtenue entièrement à base d’eau. On a insisté et persisté auprès du fabricant, qui a finalement trouvé une façon de le rendre compostable. Autre exemple: durant la conception d’Im-Possible, on a découvert que dans la majorité des tubes de mascaras volumisants, un espace superflu était laissé pour donner un effet psychologique d’ampleur. Juste en enlevant ces 13 g de plastique par unité, sans affecter la quantité de produit, on réussit à éliminer des milliers de tonnes de plastique par année. C’est pourquoi il est important de rappeler aux gens qu’ils ne doivent pas s’imaginer qu’on a tout compris; la durabilité est un processus continu d’amélioration.»